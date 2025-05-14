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«Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах

ГК «Геоскан» масштабирует работу собственного студенческого конструкторского бюро. Компания откроет сеть практико-ориентированных центров для изучения беспилотных авиационных систем (БАС) в российских вузах. Первая площадка заработает в сентябре 2025 г. в петербургском университете ИТМО. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

«Геоскан» оснастит помещения вуза необходимым оборудованием и инструментами для изучения, создания и испытания БАС. Студенты будут оформлены на стажировку в «Геоскане», но пройдут ее в стенах университета. Также в учебных мероприятиях конструкторского бюро смогут принимать участие школьники. До 2026 учебного года планируется провести работу с 400 студентами и 200 школьниками.

Основными направлениями деятельности будут электроника (проектирование схем, разводка плат), механика (3D-моделирование, прототипирование) и программирование. Координаторы студентов от «Геоскана» будут ставить им реальные задачи, которые выполняют специалисты при разработке продуктов. Так, студенты из разных вузов участвовали в разработке симулятора для визуализации автономных полетов квадрокоптеров линейки «Пионер» и многих других проектах.

«За два года работы студенческого конструкторского бюро в «Геоскане» мы получили почти 500 заявок на прохождение стажировки. Чтобы удовлетворить этот интерес, мы решили вовлекать начинающих специалистов в практическую деятельность прямо на базе учебных заведений. В будущем мы планируем открыть подобные центры еще в нескольких вузах Петербурга и других регионов России», — сказала руководитель студенческого КБ компании «Геоскан» Валерия Дроздова.

«Студенческие конструкторские бюро — это новый формат, который позволяет эффективно готовить кадры в области БАС в рамках Национального проекта по обеспечению технологического лидерства. Благодаря открытию бюро студенты ИТМО смогут проходить стажировку в «Геоскане» без отрыва от обучения. Самое важное, что студенты получат не просто знания, а готовые кейсы для резюме, шанс внедрить свои разработки в реальные продукты и, конечно, проявить себя перед потенциальным работодателем», — отметил руководитель молодежного конструкторского бюро «Геоскан-ИТМО» Андрей Живицкий.

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