Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли

Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявил о высоком росте финансовых показателей по итогам 2024 г. Неаудированная консолидированная выручка группы компаний Ivideon достигла 1,54 млрд руб., увеличившись на 68% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль выросла в 6,2 раз до 0,38 млрд руб.

Такие высокие показатели обусловлены опережающей динамикой поступлений от продаж ключевого продукта – платформы облачного видеонаблюдения Ivideon (доля в выручке более 60%). В том числе за счет заключения новых контрактов по схеме White Label с ведущими телеком-операторами, которая позволяет им предлагать продукты экосистемы Ivideon под собственным брендом. Еще одним важным фактором стал рост проникновения в динамичный сектор пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

Ощутимая доля выручки в 2024 г. приходилась на направление оборудования для гибридных и локальных систем видеонаблюдения — видеокамеры и видеорегистраторы, устройства для интеграции сторонних камер в облачную платформу, а также специализированные серверы. Из перспективных решений компании можно выделить видеоаналитику, рост выручки по которой в предыдущем году был кратным.

«Компания Ivideon за последние полтора года существенно трансформировалась, достигнув значительных успехов не только в финансовом плане, но и в развитии продуктовой линейки, — отметил Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon. — Мы перешли от классического позиционирования видеонаблюдения как элемента безопасности к созданию комплексных бизнес-решений. Сегодня наши облачные и гибридные технологии помогают компаниям из самых разных отраслей решать широкий спектр задач, напрямую влияющих на их эффективность и доходность».

Ivideon была резидентом инновационного центра «Сколково» на протяжении всего допустимого срока в 10 лет. В рамках программы поддержки компания активно развивала облачные технологии и видеоаналитические решения. В 2018 г. в компанию инвестировал венчурный фонд Skolkovo Ventures.

«Развитие облачных сервисов, в том числе видеоаналитики является одним из приоритетов центра цифровых технологий «Сколково». Мы активно поддерживаем наших резидентов, успешность бизнеса которых обусловлена, в том числе предоставлением сквозной технологической и коммерческой аналитики, которую мы предлагаем в рамках аналитического центра. Исследования конкурентной среды, рынка, возможностей для внедрения разработок, а также GR-консалтинг позволяет компаниям не только чувствовать себя уверенно в условиях стремительно развивающего цифрового сегмента, но и достигать лидерских рубежей в отрасли», — сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор центра развития цифровых технологий фонда «Сколково».

Основная часть выручки Ivideon и большинство клиентов платформы облачного видеонаблюдения приходятся на динамично развивающиеся сферы оптовой и розничной торговли. Кроме того, значимое количество клиентов компании работают в сфере услуг и общественного питания. В Ivideon на конец 2024 г. работало около 200 сотрудников.