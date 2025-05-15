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«Авито Подработка»: в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к доходу

Аналитики «Авито Подработки» узнали у россиян, берут ли они подработку, как часто и сколько им удается на этом зарабатывать. При опросе более 8000 россиян старше 18 лет выяснилось, что каждый второй опрошенный подрабатывает, а большинство из них занимаются этим каждую неделю. В среднем подработка позволяет увеличить ежемесячный доход на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Подработка для многих является дополнительным источником дохода. При этом ее можно совмещать с основной деятельностью. Опрос показал, что каждый второй (50%) россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. В основном это мужчины. Почти треть опрошенных (30%) задумываются о подработке — чаще это женщины (34% против 25%). И лишь каждый пятый не собирается искать дополнительные источники дохода.

При этом две трети россиян, которые брали подработку за последний год, продолжают брать заказы на еженедельной основе. Треть из них (35%) несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, 11% — и вовсе каждый день.

Чаще всего (43%) на подработку у опрошенных приходится менее 10% от суммарного ежемесячного дохода. Для 36% опрошенных подработка приносит от 11 до 30% для 13% — до половины дохода и лишь у 8% — более половины от всего заработка. В среднем на подработку приходится 20% от всего дохода.

Мужчины в основном берут подработки в сфере строительства (25%), производства (14%), доставок и грузоперевозок (14%), ИТ (13%), а также в сфере охраны и безопасности (9%). Женщины — в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ритейле (8%).

Чаще всего россияне ищут подработку в сферах, где не требуются узкопрофильные навыки и есть опция совмещения с основной деятельностью. При этом молодежь 18-24 лет чаще подрабатывает в ИТ (18%): например, в техподдержке или наборщиками текстов. Россияне 25-54 лет чаще ищут подработку в сфере строительства (в среднем 16%): разнорабочими или помощниками строителей. Опрошенные 55-64 лет — в бухгалтерии и финансах (10%), а респонденты старше 65 лет — в сфере образования или науки (15%).

«Гибкие формы занятости задают новые стандарты на рынке, создавая взаимовыгодные условия для всех участников. Со стороны исполнителей – это возможность самостоятельно формировать рабочий график и стабильно увеличивать доход (в среднем на 20% к основному заработку). Для бизнеса подобный формат становится стратегическим решением, так как позволяет оперативно закрывать задачи в условиях кадрового дефицита. Современные платформенные сервисы значительно упрощают этот процесс, предлагая технологичные инструменты для поиска подходящих смен и гарантируют прозрачность расчетов», – отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

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