CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Направление по работе с данными «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв

В холдинге «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв. В новой роли Александр сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки») и дальнейшей их интеграции с данными билетных сервисов компании «МТС Live», разработке и внедрении методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширении аналитической экспертизы, технологическом развитии ML/AI-продуктов. Кроме того, в его задачи будет входить формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.

Ранее Александр Панёв занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko. На этой позиции он занимался развитием системы рекомендаций и алгоритмов поиска, выстраивал data-driven-культуру в компании, инициировал использование аналитики для принятия бизнес-решений. Также в профессиональном бэкграунде Александра работа директором по аналитике в компаниях Rambler&Co и «МегаФон».

Александр окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности «прикладная математика», является кандидатом физико-математических наук.

Алексей Иванов, генеральный директор кластера Kion, сказал: «В условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта данные становятся ключевым активом. Верю, что совместными усилиями мы сможем создать мощный инструмент, который поможет нам лучше понимать потребности наших клиентов и адаптироваться к требованиям рынка».

Александр Панёв, CDO кластера Kion, отметил: «Объединив данные, связанные с кино, музыкой, книгами и оффлайн-мероприятиями, мы сможем предугадывать желания наших пользователей и предлагать им самое нужное из многообразия контента в нужном месте и в нужное время, а также находить новые возможности для роста бизнеса. Рад присоединиться к команде и быть причастным к решению таких масштабных и вдохновляющих задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов

«Диасофт» приглашает на первую партнерскую конференцию – Diasoft Partners Day

США собираются принять радикальный закон, который поставит на уши все соцсети

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Иностранные ИТ-компании повально возвращаются в Россию. Идет невероятно массовая регистрация товарных знаков

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153