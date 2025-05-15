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Стало известно, что мотивирует россиян работать максимально продуктивно

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди соискателей и выяснили, какие варианты мотивации наиболее важны для работающих россиян, а также есть ли у людей идеи, как улучшить работу их компаний. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование hh.ru показывает, что для большинства (69%) наиболее важная мотивация работать лучше и эффективнее – это ощущение, что они ценные работники. И выражается это, как правило, в достойной зарплате и признании заслуг в коллективе или со стороны компании. Интересно, что особенно значимым этот фактор оказался для молодых сотрудников в возрасте до 24 лет (сразу 76%).

Еще 49% указали дополнительно, что их мотивирует быть хорошими работниками положительная атмосфера в коллективе, а 47% – интерес к работе. 42% добавили, что их мотивация зависит от того, насколько высок их уровень обучения и глубоки знания по профессии. Этот фактор наиболее важен для старшего поколения (55 лет и старше). У каждого третьего мотивация к работе зависит от того насколько стабильна их компания, у 26% – от того насколько хорошо они видят пользу и смысл в своей работе. Данный вариант также наиболее часто указывали респонденты старшего возраста (55 лет и старше).

Важно, что несмотря на разницу подходов к мотивации, у половины опрошенных (53%) всегда есть идеи, как можно улучшить работу или процессы в их компаниях. Более того, данные респонденты признались, что часто озвучивают свои предложения начальству и некоторые из них даже внедрили. А вот четверть (24%), наоборот, пожаловались, что на их идеи по улучшению работы не обращают внимания и не внедряют. Еще 15% посетовали, что им хотелось бы улучшить некоторые процессы на работе, но нет сил или времени придумывать идеи.

Больше половины (59%) респондентов заявили, что компании должны прислушиваться к работникам, которые советуют, как улучшить рабочий процесс. Также 55% добавили, что компании могли обучать своих работников новому и повышать их квалификацию.

46% верят, что комплексное повышение квалификации поможет поднять уровень эффективности работников. Кроме того, 36% считают, что внедрение новых технологий поможет улучшить производительность труда в российском бизнесе. 31% уверены, что причина низкой производительности труда в России – это высокий уровень бюрократии и большое число бессмысленных совещаний.

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