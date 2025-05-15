Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам I квартала 2025 года

Компания Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры в России, публикует результаты за первые три месяца 2025 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ключевые показатели за I квартал 2025 г.

Выручка Selectel увеличилась на 49% год к году до 4,4 млрд руб., включая выручку от продажи облачных инфраструктурных сервисов, которая выросла на 51% год к году до 3,8 млрд руб.

Количество клиентов Selectel достигло 28,5 тыс. на конец квартала (+4,5 тыс. клиентов год к году). Число крупных клиентов увеличилось на 44%, а выручка от них - на 83%.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 53% год к году до 2,6 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA в размере 59%.

Чистая прибыль составила 1 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 22%.

Уровень долговой нагрузки остается комфортным. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA снизилось до 1,7х по состоянию на 31 марта 2025 г.

«Результаты первого квартала совпали с ожиданиями менеджмента: органический рост выручки составил 32%, а приобретение Servers.ru оказало дополнительный позитивный эффект и увеличило выручку компании почти на 500 млн руб. Мы сохраняем высокую рентабельность, а долговая нагрузка остается на комфортном уровне, что дает нам гибкость для дальнейшего развития», — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов.

«Согласно нашему исследованию развития ИТ-инфраструктуры российским бизнесом, тренд на цифровизацию различных отраслей экономики и рост спроса на облачные сервисы сохраняется: 42% компаний планируют расширять вычислительные мощности в 2025 г. Selectel, в свою очередь, планирует продолжать активные инвестиции для обеспечения новых мощностей под растущие потребности клиентов и увеличения доли Selectel на рынке провайдеров облачной ИТ-инфраструктуры. Особенно заметен прогресс в работе с крупными клиентами: их число увеличилось на 44%, а выручка от этого сегмента выросла на 83%. Это говорит не только о расширении клиентской базы, но и о развитии партнерства с уже существующими заказчиками», — добавил Олег Любимов.

Ключевые финансовые показатели

Выручка

Структура выручки

По итогам I квартала 2025 г. общая выручка компании выросла до 4,4 млрд руб., показав рост на 49% к аналогичному периоду 2024 г., из них 17% приходится на неорганический рост за счет приобретения Servers.ru. Основными драйверами ускоренного роста выступили рост потребления существующих клиентов, а также появление новых заказчиков, в том числе в результате приобретения комплементарного бизнеса Servers.ru в декабре 2024 г. Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов, на которые приходится 87% оборота компании, составила 3,8 млрд руб., что на 51% выше, чем в I квартале 2024 г.

Клиенты

Количество клиентов Selectel достигло 28,5 тыс. на 31 марта 2025 г., доля крупных клиентов в структуре выручки выросла до 48% по итогам I квартала 2025 г.

Клиентскую базу Selectel пополнили 4,5 тысяч новых заказчиков за последние 12 месяцев. В первом квартале 2025 г. наибольший рост потребления продуктов компании продемонстрировали представители сферы транспорта и логистики (x3 раза год к году), медиа (x2 раза) и финансов (x2 раза).

Среди сценариев использования ИТ-инфраструктуры можно выделить кейс компании RobotMIA по размещению умных голосовых роботов на облачных серверах и работе с языковой моделью на ML-платформе Selectel; размещение сервиса для сбора данных с транспортных средств от «ГЛОНАССSoft», а также использование выделенных серверов и защиты от DDoS для пользователей «Альтап» — сервиса по работе с «1С» через интернет.

Скорректированная EBITDA

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 53% до 2,6 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA сохранилась на высоком уровне в 59%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel за I квартал 2025 г. осталась на уровне I квартала 2024 г. и составила 1 млрд руб. Снижение рентабельности по чистой прибыли до 22% обусловлено ростом процентных расходов, а также увеличением налоговой нагрузки и расходов, направленных на реализацию долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Инвестиции

Selectel инвестирует в развитие инфраструктуры дата-центров и серверное оборудование для поддержания высоких темпов роста бизнеса. Капитальные затраты за I квартал 2025 г. составили 1,7 млрд рублей и в основном включали: 1,3 млрд руб. на серверное оборудование, увеличение в 1,8 раза по сравнению с I кварталом 2024 г. обусловлено ускорением роста масштабов бизнеса и выручки; 0,4 млрд руб. на развитие инфраструктуры дата-центров ввиду продолжающегося строительства новой площадки дата-центра «Юрловский», ввод первой очереди которого намечен на этот год.

Денежный поток и долговая нагрузка

За I квартал 2025 г. скорректированный свободный денежный поток4 составил 0,3 млрд руб.

Показатель долговой нагрузки «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» снизился до 1,7х на 31 марта 2025 г. по сравнению с 1,9х на конец 2024 г. главным образом за счет роста скорр. EBITDA.