Кого ищут работодатели и кем хотят работать россияне в 2025 году

Специалисты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 1,1 млн вакансий и 6,5 млн резюме, активных на протяжении апреля 2025 г. и составили список самых востребованных профессий у работодателей и самых популярных специальностей у соискателей. Результаты показывают, что их предпочтения совпадают далеко не всегда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На первом месте по востребованности среди работодателей весной 2025 г. остаются продавцы-консультанты и кассиры – 8,4% всех вакансий. Однако, несмотря на высокую долю, спрос на них упал на 13% по сравнению с 2024 г. На второй строчке – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,8%), востребованность которых снизилась на 28% в сравнении с апрелем 2024 г. Замыкают тройку врачи, на которых приходится 2,9% всех вакансий. Потребность работодателей в последних также сократилась за год на 11%. В топ-10 также вошли водители, повара, бухгалтеры, разнорабочие, операторы call-центров и упаковщики.

Топ-10 самых востребованных профессий у работодателей, апрель 2025 года

Со стороны соискателей самая популярная профессия – менеджер по продажам: 7,5% всех резюме приходится на эту категорию, интерес к специальности за год взлетел на 45%. На втором месте – административный персонал (4,5%), число таких резюме выросло за год на 16%. Третье место заняли водители (4,4%), их популярность среди соискателей также увеличилась на 36%. Также привлекают внимание большое количество резюме от упаковщиков, руководителей проектов, бухгалтеров, менеджеров по работе с партнерами, а также разнорабочих и программистов.

Топ-10 самых популярных специальностей среди соискателей, апрель 2025 года

Интерес соискателей к профессиям, связанным с продажами, остается высоким, тогда как работодатели постепенно снижают количество таких вакансий. Если в апреле 2024 г. hh.индекс (соотношение количества резюме к числу вакансий) для менеджеров по продажам составлял 3,1 пункта, то к середине весны 2025 г. он уже вырос до 6,2, что говорит о росте конкуренции кандидатов за рабочие места.

Одна из ключевых тенденций текущего года – увеличение популярности рабочих профессий, таких как упаковщики и разнорабочие, среди соискателей. При этом со стороны работодателей спрос на эти профессии остается стабильно высоким.

«Спрос на менеджеров по продажам снижается, так как в предыдущие пару лет работодатели очень активно нанимали таких специалистов и смогли закрыть базовую потребность. Кроме того, компании все чаще автоматизируют процессы взаимодействия с клиентами, что позволяет поддерживать оптимальный для бизнеса штат продажников. Но соискатели продолжают активно выбирать эту профессию, поскольку она остается одной из самых доступных для входа на рынок труда и зачастую предлагает доход выше среднего по рынку. Что касается рабочих специальностей, их популярность у населения растет благодаря быстрому трудоустройству и привлекательным условиям: они не требуют длительного обучения, а вакансии в этой сфере часто предлагают стабильный график, понятные обязанности и возможность получить достойный доход в кратчайшие сроки. Для многих соискателей это становится весомым преимуществом», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.