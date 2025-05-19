«Авито Работа»: коучинг и тренинги возглавили рейтинг нестандартных бонусов в офисных вакансиях для россиян

Работодатели продолжают улучшать условия труда и активно развивать систему нематериальной мотивации, дополняя традиционные социальные пакеты необычными льготами — от корпоративных тренингов до массажа и спортивных абонементов. Согласно исследованию «Авито Работы», по итогам 2024 г. коучинг и тренинги стали самым популярным нестандартным бонусом в офисных вакансиях для россиян: их число увеличилось на 43%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Нестандартные бонусы дополняют традиционные привилегии, такие как добровольное медицинское страхование, и предоставляются работодателем на безвозмездной основе либо со скидкой. Компании стремятся создать комфортную и поддерживающую рабочую атмосферу, которая будет способствовать повышению вовлеченности и лояльности сотрудников.

Особенно активно предложения коучинга и тренингов встречаются в профессии кассира – количество вакансий с этим бонусом по итогам 2024 г. увеличилось на 57% год к году. Средняя предлагаемая зарплата для специалистов этой профессии тоже выросла (+15%) и составила 54 987 руб. в месяц. Также коучинг и тренинги стали чаще предлагать банковским работникам (+12%): в перечень задач этих специалистов входит обслуживание клиентов, консультации по вкладам, кредитам и другим проектам, проведение платежей и кассовых операций, аналитика инвестиций, продажа банковских услуг и многое другое. Кроме того, среднее зарплатное предложение этих сотрудников увеличилось год к году на 15% до 88 005 руб. в месяц.

Тренд на заботу о физическом здоровье сотрудников отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12%). Большая часть таких компенсаций пришлась на администраторов (+50%) – профессию, связанную с высокой нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Среднее зарплатное предложение для администраторов по итогам 2024 г. составило 52 122 руб. в месяц, что на 19% больше, чем в 2023 г.

Бесплатный спортзал или скидки на фитнес стали встречаться в вакансиях на 10% чаще. Более чем в 2,5 раза (+176%) увеличилось количество таких предложений для менеджеров по продажам. Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов в 2024 г. выросла на 31% и составила 93 771 руб. в месяц.

Наибольший прирост числа вакансий с коучингом и тренингами продемонстрировали Ленинградская область (+153%), Новгородская область (+143%) и Иркутская область (+125%). Услуги массажа лидируют в вакансиях Краснодарского края (+167), Москвы (+77%) и Санкт-Петербурга (+47%). Абонементы в спортивные комплексы чаще всего предлагали в Башкортостане, где прирост составил почти в три раза (+196%), в Москве (+140%) и в Ростовской области (+74%).

«Сегодня конкуренция за талантливых специалистов вышла за рамки традиционных инструментов мотивации. Денежных вознаграждений и стандартного соцпакета уже недостаточно. Компании, которые хотят привлекать и удерживать лучших, инвестируют в развитие сотрудников, заботу об их здоровье и комфортную среду – это уже не просто бонусы, а обязательные элементы HR-стратегии», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».