Московские работодатели: мессенджеры против звонков – как быстро и эффективно связываться с кандидатами

В компаниях Москвы рассказали, сколько времени готовы ждать ответа от соискателей. Согласно исследованию Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), половина (50%) московских работодателей пытаются выйти на связь с соискателем в течение двух-трех дней, прежде чем переключиться на кого-то другого. Еще треть (29%) готовы ждать до недели, а 11% ограничиваются всего одним днем. Лишь 8% проявляют терпение до момента закрытия вакансии. Опрос проходил с 7 по 22 марта 2025 г. среди 674 российских работодателей. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Но дело не только в сроках, но и в том, как именно связываться с кандидатами. В Москве мессенджеры сегодня лидируют среди способов коммуникации: их используют 79% работодателей. Телефонные звонки остаются на втором месте (72%), а чат на сайте джоб-бордов (сайты для поиска сотрудников) выбирают 40% компаний. CRM для подбора персонала и электронная почта используются реже: 20% и 12% соответственно.

Мессенджеры становятся все популярнее, потому что они удобны, ненавязчивы и позволяют кандидату ответить в комфортное для него время. В столице 40% работодателей отмечают, что сообщения работают лучше, чем звонки, потому что соискатели чаще игнорируют входящие вызовы. Тем не менее, 21% московских компаний все еще отдают предпочтение звонкам, считая их более оперативным способом связи, а 33% оценивают эффективность обоих каналов как равную.

«Дефицит кадров вынуждает работодателей становиться более гибкими и подстраиваться под ожидания кандидатов. Если раньше звонки были основным инструментом рекрутеров, то сегодня важно учитывать, что предпочтения соискателей зависят и от их профессиональной принадлежности, и от региона. Например, в Москве “белые воротнички” чаще отвечают на сообщения, чем на звонки, а “синие воротнички”, наоборот, предпочитают общение по телефону. Умение адаптироваться к этим различиям – ключ к успешному найму», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Результаты опроса подтверждают слова эксперта: 32% столичных работодателей считают, что офисные работники охотнее отвечают на сообщения, тогда как 19% отмечают, что рабочий персонал чаще реагирует на звонки.

Внедрение современных инструментов для автоматизации рекрутинга, таких как рекрутинговая CRM Talantix, позволяет учитывать эти особенности и адаптироваться к реалиям рынка. Система объединяет в себе удобные и разнообразные каналы связи – от мессенджеров и чатов до звонков и видеосвязи. Это помогает не только ускорить процесс подбора, но и наладить комфортное взаимодействие с кандидатами. Ведь успешный рекрутинг – это всегда про гибкость, внимание к деталям и умение слышать своего будущего сотрудника.