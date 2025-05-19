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Плехановский университет и BPMSoft договорились о развитии совместных ИТ-инициатив

РЭУ им. Г.В. Плеханова и компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового образования.Партнерство направлено на развитие кадрового потенциала в ИТ и внедрение технологий в образовательный процесс. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Соглашение предусматривает совместную подготовку специалистов, организацию научных исследований, проведение практик и стажировок, а также интеграцию практико-ориентированных дисциплин, основанных на решениях BPMSoft. Подписи под документом поставили ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов и директор партнерского департамента BPMSoft Владимир Чанышев.

Весной 2025 г. ИТ-компания уже организовала серию образовательных мероприятий совместно с университетом. В рамках проекта «День будущего преподавателя» студенты выступили в роли наставников, проведя практические занятия для своих коллег. Темой стали технологии автоматизации бизнес-процессов, лежащие в основе решений BPMSoft. Кроме того, была запущена учебная дисциплина «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» с лабораторными занятиями на цифровой платформе BPMSoft.

РЭУ им. Г.В. Плеханова стал одним из победителей грантовой программы Минцифры и Аналитического центра при Правительстве России в рамках национального проекта «Экономика данных». Университет вошел в число 26 вузов, признанных центрами подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров. Одним из условий участия в конкурсе было наличие промышленного партнера, готового к софинансированию программы. Эту роль взяла на себя BPMSoft.

Иван Лобанов, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Сотрудничество с BPMSoft укрепит позиции университета в области технологического предпринимательства и цифровизации деловых процессов. Сегодня это ключевое направление, в котором невозможно добиться успеха без взаимодействия с индустрией».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Для нас важно не только делиться технологиями, но и участвовать в формировании среды, в которой будут расти будущие разработчики, аналитики и бизнес-пользователи. Партнерство с Плехановским университетом открывает возможности для научного взаимодействия и подготовки кадров, ориентированных на реальные задачи бизнеса и госуправления».

Сотрудничество с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало частью академической программы «BPMSoft Образование». За полтора года к инициативе присоединились 27 ведущих вузов страны. Цель проекта — формирование новой волны ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями и готовых к работе в высокотехнологичной экономике.

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