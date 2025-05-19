CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Т1» расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге

У жителей Екатеринбурга и Свердловской области появилась возможность стать частью более чем 27-тысячной команды, которая меняет цифровой ландшафт страны. ИТ-холдинг «Т1» объявил об открытии офиса в Екатеринбурге. Его руководителем будет Евгения Леденева. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Т1» видит в Свердловской области большой интеллектуальный потенциал. Уже сегодня в команде «Т1» в регионе работают свыше 1000 специалистов, а только за I квартал 2025 г. к коллективу присоединились более 80 новых сотрудников. Запуск полноценного филиала «Т1» открывает большие карьерные возможности для студентов: планируется, что начинающие специалисты составят более 17% от общей численности в Екатеринбурге.

Новый офис станет площадкой для коммуникации, обмена опытом и профессионального роста. «Т1» инвестирует в развитие ИТ-талантов. Для начинающих специалистов в регионе действуют программы найма в формате образовательных онлайн-интенсивов «Открытые школы». Большое внимание компания уделяет сотрудничеству с ведущими вузами и инженерным сообществом. Уже в ближайшее время в новом офисе начнут проводить экскурсии для студентов, чтобы они могли ближе познакомиться с «Т1» и региональной командой.

«Открытие офиса в Екатеринбурге — важный шаг в рамках нашей стратегии по укреплению ИТ-сообщества в регионах. Сотрудничая с местными предприятиями, ИТ-компаниями, технологическими кластерами, органами власти и вузами, «Т1» поможет усилить развитие всей цифровой инфраструктуры области. А за счет дальнейшего расширения екатеринбургского офиса команда холдинга пополнится как опытными кадрами, так и начинающими специалистами, что поддержит рост локальной ИТ-экспертизы», — отметила Екатерина Рождественская, директор по развитию регионов ИТ-холдинга «Т1».

Всего в компании трудится свыше 27 тыс. человек, сегодня сотрудники холдинга работают в более 400 городах страны, в том числе в Ижевске, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Рязани и Минске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика»

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153