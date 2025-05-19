«Т1» расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге

У жителей Екатеринбурга и Свердловской области появилась возможность стать частью более чем 27-тысячной команды, которая меняет цифровой ландшафт страны. ИТ-холдинг «Т1» объявил об открытии офиса в Екатеринбурге. Его руководителем будет Евгения Леденева. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Т1» видит в Свердловской области большой интеллектуальный потенциал. Уже сегодня в команде «Т1» в регионе работают свыше 1000 специалистов, а только за I квартал 2025 г. к коллективу присоединились более 80 новых сотрудников. Запуск полноценного филиала «Т1» открывает большие карьерные возможности для студентов: планируется, что начинающие специалисты составят более 17% от общей численности в Екатеринбурге.

Новый офис станет площадкой для коммуникации, обмена опытом и профессионального роста. «Т1» инвестирует в развитие ИТ-талантов. Для начинающих специалистов в регионе действуют программы найма в формате образовательных онлайн-интенсивов «Открытые школы». Большое внимание компания уделяет сотрудничеству с ведущими вузами и инженерным сообществом. Уже в ближайшее время в новом офисе начнут проводить экскурсии для студентов, чтобы они могли ближе познакомиться с «Т1» и региональной командой.

«Открытие офиса в Екатеринбурге — важный шаг в рамках нашей стратегии по укреплению ИТ-сообщества в регионах. Сотрудничая с местными предприятиями, ИТ-компаниями, технологическими кластерами, органами власти и вузами, «Т1» поможет усилить развитие всей цифровой инфраструктуры области. А за счет дальнейшего расширения екатеринбургского офиса команда холдинга пополнится как опытными кадрами, так и начинающими специалистами, что поддержит рост локальной ИТ-экспертизы», — отметила Екатерина Рождественская, директор по развитию регионов ИТ-холдинга «Т1».

Всего в компании трудится свыше 27 тыс. человек, сегодня сотрудники холдинга работают в более 400 городах страны, в том числе в Ижевске, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Рязани и Минске.