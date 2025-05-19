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VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах

Программа VK Education Practice позволит 1000 студентов пройти учебную и производственную практику в VK, познакомиться со спецификой работы ИТ-компании и получить опыт решения реальных кейсов и задач бизнеса. К программе присоединились МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ, СПбПУ. Об этом CNews сообщили представители VK.

На старте программа VK Education Practice включает в себя два направления — «Искусственный интеллект и анализ данных» и «Разработка». Участники получат углубленные знания и смогут развить профессиональные компетенции для будущей карьеры в этих направлениях. Студенты познакомятся с технологиями VK, пройдут онлайн-курсы, поработают над проектами и бизнес-кейсами и получат обратную связь от экспертов компании.

VK Education Practice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа 2025 г. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня 2025 г. и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на ИТ-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено.

По итогам программы студенты смогут официально зачесть практику как учебную или производственную. Участники также получат сертификат о прохождении программы, а лучшие из них — приглашение на закрытую встречу с экспертами VK в офисе компании в Москве или Санкт-Петербурге.

«Согласно данным исследования VK Education, 91% российских студентов ждут от практики реальный опыт работы над задачами, а 81% — хотели бы развить профессиональные навыки для будущей карьеры. Мы запустили VK Education Practice — это единая программа практики, которая поможет поддержать студентов топовых российских вузов, желающих развиваться в сфере технологий. Ребята смогут погрузиться в работу в ИТ и усилить свое портфолио реальными кейсами», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

Ранее VK Education провела онлайн-опрос и выяснила, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. Согласно результатам опроса, от учебной практики студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производственной ждут развития технических навыков (91%), а по итогам преддипломной хотели бы получить предложение о работе (84%).

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