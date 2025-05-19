Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28%

CorpSoft24, российский поставщик решений ИТ-экосистемы для бизнеса, публикует основные результаты своей деятельности за 2024 г. Штат группы компаний CorpSoft24 за отчетный период увеличился на 10%, в то время как ее выручка по сравнению с показателями 2023 г. выросла на 28% и превысила 1,55 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Наибольший вклад в развитие бизнеса CorpSoft24 в 2024 г. внесла работа с предприятиями химической и нефтехимической промышленности. В частности, в конце 2024 г. CorpSoft24 завершил ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ГК «ГалоПолимер», производителе фторполимерной продукции с непрерывным производством. Этот проект длился более двух лет.

Взаимоотношения CorpSoft24 с заказчиками чаще всего носят характер долговременного сотрудничества. Так, в 2024 г. компания продолжила работу по цифровой трансформации московской ВДНХ, реализовав целый ряд проектов, крупнейшим из которых стало внедрение ERP-системы на платформе «1С:Предприятие 8».

В 2024 г. на рынке сохранился интерес заказчиков к внедрению систем управления ресурсами предприятия (ERP), однако возможности инвестиций в крупные ИТ-проекты сократились. На этом фоне росла востребованность российской облачной инфраструктуры - в связи с продолжающимися процессами цифровой трансформации и необходимостью обеспечения технологической независимости ИТ-ландшафта, несмотря на высокую ключевую ставку.

Поэтому одним из наиболее перспективных направлений развития в 2025 г. CorpSoft24 считают проекты на стыке собственной облачной инфраструктуры, облачных сервисов и компетенций во внедрении сложных информационных систем. Размещение данных и приложений в облачной среде, а также SaaS-сервисы дают компаниям большую гибкость в использовании ресурсов с сохранением высокого уровня надежности, возможность с меньшими затратами тестировать и внедрять технологии аналитики данных, искусственного интеллекта, различные инструменты автоматизации.

С этой целью в 2024 г. в структуре CorpSoft24 было сформировано отдельное подразделение, нацеленное на генерацию идей, тестирование гипотез и разработку передовых востребованных решений для российского рынка: лаборатория инноваций CorpLab. Сферами интереса лаборатории стали такие передовые технологические тренды, как облачные вычисления и различные сферы искусственного интеллекта.

На 2025 г. эксперты CorpSoft24 делают достаточно сдержанные прогнозы, ожидая прирост выручки и рентабельности компании не более, чем на 10%. Крупнейшие предприятия России будут сдерживать расходы на новые ИТ-проекты, однако задачи развития останутся - и на этом фоне интерес к эффективным и экономичным ИТ-решениям будет только расти.

«Несмотря на осторожные прогнозы по рынку, мы планируем продолжить сделки по слиянию и поглощению и за счет этого приобретать новые компетенции. Например, в 2024 г. мы инвестировали в компанию, занимающуюся разработками в области квантовых вычислений. В этом году мы планируем аккумулировать у себя компетенции по автоматизации предприятий логистической и нефтехимической сфер, развивать направление КЭДО, предоставлять услуги, закрывающие все потребности бизнеса, начиная с облачной инфраструктуры и заканчивая внедрением систем любой сложности», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

К важным задачам для ИТ-компаний на 2025 г. эксперты Corpsoft24 относят повышение внутренней эффективности, предложение инновационных сервисов заказчикам, позволяющих в короткие сроки получать значимый эффект для бизнеса, и стабильные, комфортные условия труда для собственной команды. В частности, в CorpSoft24 планируют продолжать практику гибридной схемы, когда сотрудники рассредоточены по всей стране и выбирают комфортный для себя формат работы – удаленно или в офисе, а также уделять внимание наличию интересных проектов и перспектив для личного роста и образования внутри компании.