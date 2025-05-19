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Заводы и стройки: где проще трудоустроиться через своих

SuperJob выяснил, что 85% работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников. Охотнее рассматривают таких кандидатов в производственных и строительных компаниях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители одна тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

85% российских работодателей принимают на работу родственников сотрудников, количество лояльных компаний сейчас на семь п.п. больше, чем годом ранее. Только в 9% компаний таких кандидатов не рассматривают (в 2024 г. — в 16%): кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 75%, с численностью от 100 до тысячи сотрудников — 88%, а среди компаний, где занято более тысячи работников, — 90%.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (91%) и в строительных компаниях (86%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (75%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 181. Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов.

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