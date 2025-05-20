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51% компаний усилили меры по удержанию сотрудников в 2025 году

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела опрос среди представителей бизнеса и выяснила, что половина компаний в России (51%) стали прилагать больше усилий для удержания персонала по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1092 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Главным препятствием на пути к эффективному удержанию сотрудников компании называют конкуренцию с другими работодателями — так ответили 35% участников исследования. Еще 34% отметили нехватку бюджета на мотивацию, а 26% признали, что у них нет четкой системы удержания. Лишь 5% уверенно заявили, что у них все под контролем.

На вопрос о том, что действительно помогает удерживать персонал, большинство (60%) выбрали конкурентную зарплату. На втором месте — возможности для профессионального роста (13%), а карьерный рост оказался менее значимым — его отметили только 2% респондентов. Среди других действенных инструментов участники отметили гибкие условия работы (9%), корпоративную культуру (8%) и бонусы от работодателя — такие как спорт, ДМС и обучение (8%).

Интересный инструмент удержания персонала, который активно используют многие компании (77%), — перевод на другую должность вместо увольнения. Если сотрудник задумывается об уходе — ему предлагают новую, более интересную или соответствующую его ожиданиям позицию. Такая практика помогает сохранить специалиста в команде и демонстрирует гибкость со стороны работодателя.

«Рынок труда продолжает испытывать давление — конкуренция за квалифицированных специалистов растет, и компании вынуждены адаптироваться. Мы видим, что работодатели начали активнее инвестировать в удержание персонала, особенно через повышение зарплат и развитие гибких условий труда. Однако все еще заметна нехватка системного подхода: у четверти компаний отсутствует четкая стратегия удержания, а почти треть сталкивается с нехваткой бюджета на мотивацию. Это сигнал бизнесу — без комплексной и продуманной политики удержать ключевых сотрудников будет все сложнее», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

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