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«Авито Работа» добавила бейдж «Рыночная зарплата» к вакансиям

«Авито Работа» запустила новый функционал — бейдж «Рыночная зарплата». Значок отображается в карточках вакансий с уровнем оплаты труда, соответствующим средним рыночным значениям. Новый инструмент создан для повышения доверия соискателей к данным о зарплате и упрощения процесса выбора подходящей вакансии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно исследованиям «Авито Работы», зарплата входит в тройку наиболее значимых факторов при выборе вакансии для всех категорий соискателей — приоритет этому параметру отдают 68% россиян. Однако при определении собственных зарплатных ожиданий и оценке предложений работодателей у кандидатов могут возникать сложности, связанные со знанием рынка труда по конкретной профессии в конкретном регионе. Насколько зарплата в вакансии подходит для выбранной позиции? Сколько обычно платят сотрудникам на аналогичных должностях? Новый функционал платформы помогает решить эту проблему, отмечая объявления со среднерыночными предложениями.

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Авито Работа

Для определения рыночной зарплаты аналитики «Авито Работы» используют данные по активным вакансиям на платформе, с учетом информации о регионе, профессии и графике работы. Чтобы вакансия имела возможность получить бейдж «Рыночная зарплата», она должна соответствовать следующим критериям: указанный период оплаты — «за месяц»; график работы — не вахтовый.

Ограничений по категориям работодателей, которые имеют возможность получить новый значок на свои объявления, нет.

Функция доступна на всех платформах во всех регионах России. Для соискателей новый бейдж дает возможность быстро понять, соответствует ли указанная зарплата интересующей должности, а работодателям функция позволяет оценить конкурентоспособность предложения и повысить число просмотров и откликов на вакансии.

Бейдж «Рыночная зарплата» — важный шаг к созданию более прозрачного рынка труда. Инструмент помогает соискателям находить вакансии с конкурентными условиями, а работодателям — усиливать свои позиции в борьбе за внимание кандидатов.

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