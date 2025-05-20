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Moscow Business Academy и «СберКорус» начнут обучать предпринимателей ведению бизнеса с помощью электронного документооборота

Эксперты Moscow Business Academy и «СберКорус» запустили образовательный курс «Технологии и методы ведения бизнеса: предпринимательство, ИТ-решения и персональный маркетинг». Программа курса состоит из трех блоков: «Основы предпринимательской деятельности», «Применение ИТ-продукта в бизнес-среде» и «Персональный маркетинг: создание личного бренда» и сочетает в себе теоретические основы ведения предпринимательской деятельности с практическими инструментами, что позволит участникам применять полученные знания на практике. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Образовательный курс предназначен для предпринимателей, руководителей и специалистов, стремящихся систематизировать свои знания в области ведения бизнеса, эффективного использования ИТ-решений и построения личного бренда.

Блок «Применение ИТ-продукта в бизнес-среде» полностью разработан экспертами «СберКорус». В нем спикеры рассказывают об автоматизации бизнес-процессов, кибербезопасности бизнеса, о видах и роли ИТ-продуктов в автоматизации бизнеса, их внедрении и интеграции в уже существующую инфраструктуру, а также о преимуществах электронного документооборота (ЭДО) для бизнеса.

«В современном мире невозможно построить эффективный и устойчивый бизнес без глубокого понимания цифровых инструментов и стратегического мышления. Для нас эта программа — не просто образовательный продукт, а вклад в формирование нового поколения предпринимателей, способных уверенно действовать в условиях цифровой трансформации. Мы уверены, что сочетание академической экспертизы и практического опыта наших партнеров даст слушателям мощный импульс для профессионального роста и развития собственного бизнеса», ― сказал ректор Московской Бизнес Академии Владимир Столяренко.

«Миссия «СберКорус» — создавать удобный цифровой мир для роста бизнеса. Для нас как для помощника в ведении бизнеса важно делиться с предпринимателями накопленным опытом и знаниями. Совместная образовательная программа направлена на развитие цифрового потенциала бизнеса и его укрепление. В рамках курса наши специалисты предоставляют слушателям знания и инструменты, необходимые для эффективного управления и автоматизации бизнес-процессов», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Обучение проходит в онлайн-формате и рассчитано на 18 академических часов. После прохождения курса доступ к материалам остается навсегда.

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