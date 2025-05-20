Сложнее всего на работе найти общий язык с бухгалтерами, программистами, специалистами по продажам и клиентскому сервису

Россиянам сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Наибольшие сложности у россиян вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (7%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (5%), на третьем — ИТ-специалисты (4%). Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (3%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

При этом каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 7% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами: 9% против 6% соответственно. В то время как мужчины чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими (4% против 1%). При этом 39% представительниц прекрасного пола (против 28% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий.

За последние два года россияне стали реже жаловаться на сложности в общении с инженерами и юристами, а взаимодействие с менеджерами по продажам, напротив, усложнилось. Выросла доля респондентов, утверждающих, что они легко общаются со всеми, а число тех, кто связывает сложности в коммуникации исключительно с человеческим фактором, стало меньше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 382

Время проведения: 30 апреля – 13 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.