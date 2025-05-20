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Сообщения или звонки: как работодатели разных отраслей предпочитают связываться с кандидатами

Согласно исследованию Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), мессенджеры становятся все более востребованными в коммуникациях между работодателями и соискателями. В технологичных и финансовых сферах это уже основной способ связи. Так, в ИТ сразу 83% работодателей используют мессенджеры для общения с кандидатами на вакансии, в финтехе – 75%. Это самые высокие показатели среди всех отраслей. Опрос проходил с 7 по 22 марта 2025 г. среди 674 российских работодателей. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

В то же время в более традиционных отраслях, таких как строительство и ритейл, лидируют телефонные звонки (по 79%). Еще один канал связи с кандидатами помимо привычных – чат на сайте джоб-борда (сайта для поиска сотрудников) – его чаще других выбирают компании из легкой промышленности (62%).

Мессенджеры набирают популярность, так как они удобны для обеих сторон коммуникации. Сообщения позволяют кандидатам отвечать в комфортное для них время, без давления и необходимости срочно брать трубку. Например, в ИТ-сфере 62% компаний считают, что сообщения работают лучше звонков, потому что соискатели часто игнорируют входящие вызовы. Вместе с тем звонки остаются важным инструментом в ряде отраслей. Так, в строительстве и секторе сырьевой добычи работодатели больше других говорят об эффективности голосового общения по телефону (36% и 31% соответственно). При этом в легкой промышленности 42% компаний считают звонки и сообщения одинаково эффективными.

«Каждая отрасль имеет свои особенности в коммуникации с соискателями. Например, в технологичных отраслях работодатели чаще выбирают сообщения, поскольку специалисты этих сфер предпочитают текстовые форматы общения. В то же время в таких сферах, как строительство или добыча полезных ископаемых, звонки остаются заметно более задействованным инструментом. Современные технологии, к каким относится рекрутинговая CRM-система Talantix, помогают учитывать эти различия и выстраивать персонализированный подход к каждому кандидату», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Наблюдается и зависимость предпочтений средств связи от профессиональной принадлежности кандидатов. Так, 26% работодателей всех отраслей отмечают, что «белые воротнички» (офисные сотрудники) охотнее отвечают на сообщения, тогда как «синие воротнички» (представители рабочих профессий) предпочитают звонки (22%).

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