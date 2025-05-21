«Авито Работа»: Костромская область стала лидером по спросу на кадры в апреле 2025 года

Аналитики «Авито Работы» назвали регионы, где работодатели активнее всего искали сотрудников в апреле 2025 г. Первое место по увеличению числа вакансий среди регионов России заняла Костромская область: количество объявлений выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Работодатели региона в среднем предлагали кандидатам 58 307 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Преимущественно, новых сотрудников в регионе ищут в сфере логистики и складов. Так, спрос на курьеров за год увеличился в два раза — с развитием доставок и маркетплейсов активно растет востребованность этих работников. Также в регионе стали чаще требоваться комплектовщики и упаковщики.

Брянская область заняла второе место по динамике вакансий: количество объявлений в регионе увеличилось на 71% год к году, а среднее зарплатное предложение составило 62 642 руб. в месяц. Здесь в апреле 2025 г. были особенно востребованы сотрудники промышленного сектора — например, операторы станка,— а также работники складов: фасовщики и грузчики.

На третьем месте — Смоленская область, где прирост числа вакансий составил 64%, а среднее зарплатное предложение — 60 926 руб. в месяц. В апреле 2025 г. в регионе наблюдается повышенный спрос на сотрудников склада, автослесарей и шлифовщиков. В пятёрку лидеров по динамике найма также вошли Калужская и Тверская области, где прирост числа вакансий составил по 60%. Средние зарплатные предложения в этих регионах составили 71 166 руб. в месяц и 69 014 руб. в месяц соответственно.

Стоит учитывать, что предлагаемые зарплаты основаны на усреднённых значениях из диапазонов, указанных в вакансиях. Фактический доход сотрудников может отличаться — он зависит от премий, бонусов, компенсаций и других дополнительных выплат, которые не всегда включены в базовое предложение.