Befree оптимизирует корпоративное обучение с помощью iSpring Learn

Befree (компания Melon Fashion Group) внедрила платформу iSpring Learn для развития сотрудников и автоматизации процессов обучения. Ранее обучение в Befree строилось на очных тренингах, воркшопах, вебинарах, круглых столах и мастермайндах. Но с ростом бизнеса и увеличением численности сотрудников появилась необходимость перейти к более системному подходу. Бренду требовалась платформа, которая позволяла бы охватывать большие группы сотрудников, автоматизировать процессы и интегрироваться с внутренними системами. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Ключевыми факторами выбора стали функциональность платформы, удобство интерфейса и возможность интеграции с «1С». Важно было реализовать автоматическое назначение обучения в зависимости от должности, стажа и карьерного статуса сотрудников, а также адаптировать внешний вид платформы под фирменный стиль бренда. Простота интерфейса стала еще одним важным фактором, чтобы обучение было доступно сотрудникам всех возрастов и уровней цифровой грамотности.

Процесс внедрения прошел быстро благодаря слаженной работе HR-группы Befree, технических специалистов компании и команды iSpring. Были настроены синхронизация с «1С», учетные записи сотрудников и оформление платформы в соответствии с визуальной концепцией бренда.

Наиболее востребованными функциями стали автоматизация назначения мероприятий, проведение обучения в разных форматах – от курсов и тестов до оценки 360°, прямая коммуникация модераторов с участниками внутри платформы и формирование детализированной отчетности по результатам обучения.

Учебный контент команда Befree создает в конструкторе iSpring Suite, разрабатывая интерактивные курсы, тесты и опросы. Также используются задания для закрепления знаний с последующей обратной связью от кураторов. Геймификацию планируется внедрить на следующих этапах развития.

Для быстрого знакомства сотрудников с новой платформой HR-группа начала с назначения простых опросов и подготовки понятных инструкций по работе в системе. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу процесс адаптации прошел легко, а количество обращений за поддержкой было минимальным.

‭Руководитель HR-группы Befree Елена Огурцова: «Внедрение платформы было воспринято командой позитивно. Теперь сотрудники могут учиться в удобное для себя время и совмещать обучение с интенсивной работой в розничной торговле. Руководители тоже оценили возможности платформы: она позволяет легко контролировать процесс обучения и отслеживать прогресс команды. За первые три месяца работы с iSpring Learn количество участников обучения выросло на 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 500 сотрудников уже прошли аттестацию через платформу. Мы ожидаем, что переход на онлайн-формат позволит оптимизировать трудозатраты и существенно расширить охват команды без увеличения затрат».‬‬‬‬

Для оценки эффективности обучения в Befree используются индекс NPS, результаты тестирования знаний и оценка поведенческих индикаторов. Ключевыми бизнес-показателями считаются рост товарооборота и снижение текучести в обученных магазинах.

«Проект с Befree стал для нас ярким примером того, как системный подход к обучению может поддерживать рост бизнеса. Масштабирование компании требовало не просто платформы для онлайн-обучения, а полноценной экосистемы: интегрированной с внутренними системами, удобной для сотрудников всех поколений и адаптированной под ДНК бренда. Мы рады быть частью этой трансформации и видеть, как внутренние программы обучения становятся реальным конкурентным преимуществом наших клиентов», – отметила Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.

Планы Befree на ближайшее будущее включают оцифровку большинства обучающих материалов, проведение масштабной аттестации сотрудников и запуск оценки 360° для руководителей магазинов.