Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию

Сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» проанализировал отельные бронирования и рассказал, в какие российские и зарубежные города компании отправляли своих сотрудников в длительные деловые поездки. Об этом CNews сообщили представители «OneTwoTrip для бизнеса».

«Наиболее продолжительные командировки по России организовывают в Невинномысск: в среднем деловая поездка в Ставрополье длится 5,3 дня. Почти на сутки меньше, или 4,5 дня, сотрудники компаний проводят в Петропавловске-Камчатском, а замыкает тройку лидеров Геленджик, где бизнес-путешественники останавливаются в среднем на 4,3 дня, — сказал Степан Мастрюков, руководитель сервиса для организации деловых поездок «OneTwoTrip для бизнеса». — Зарубежный список городов, куда российские компании отправляют своих сотрудников в долгие поездки, возглавляет Токио: средняя продолжительность бронирования отеля в столице Японии составляет четыре дня. Второе и третье места заняли города Китая: в Гуанчжоу бизнес-путешественники останавливаются примерно на 3,9 дня, а в Шэньчжэне — на 3,8 дня».

Также в топ внутренних направлений вошли Южно-Сахалинск (туда ездят примерно на 4,2 дня), Каспийск (4,1 дня), Владивосток (3,4 дня), Махачкала (3,2 дня), Эсто-Садок (3,1 дня), Новокузнецк (2,9 дня) и Новороссийск (2,8 дня).

А среди зарубежных городов на долгий срок ездили также в Сеул (в столицу Южной Кореи едут в среднем на 3,7 дня), Дубай (3,6 дня), Маскат (3,5 дня), Анталью (3,4 дня), Тбилиси (3,3 дня), Абу-Даби (3,2 дня) и Берлин (3,1 дня).