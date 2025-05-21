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«МегаФон» в Оренбургской области возглавил новый топ‑менеджер

Новым директором «МегаФона» в Оренбургской области стал Евгений Белый. На этом посту топ-менеджер сделает особый фокус на внедрении инновационных решений для корпоративных и государственных заказчиков, развитии сети в восточном Оренбуржье и открытии дополнительных объединенных салонов «МегаФона» и Yota. Ранее Белый руководил бизнесом оператора в Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В качестве директора в Иркутске Евгений Белый совместно с командой за два года обеспечил рост абонентской базы, увеличил выручку направления B2B на 50% и запустил 10 новых салонов на территории региона. Также во время его руководства компания подписала соглашение с правительством Иркутской области и реализовала ряд совместных проектов по развитию сети в малых населенных пунктах и SMS-информированию населения.

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МегаФон
Новым директором «МегаФона» в Оренбургской области стал Евгений Белый

«Оренбургская область входит в число фокусных территорий для «МегаФона». У компании здесь лидирующие позиции на рынке, и Евгению предстоит наращивать этот отрыв. Уверена, эффективные менеджерские навыки и опыт в телекоме позволят справиться с новым вызовом и достичь высоких бизнес-показателей», — сказала Инна Джур, директор по региональному развитию «МегаФона» в Поволжье.

«В Оренбуржье проживает почти 2 млн человек, действуют крупные предприятия топливной и металлургической промышленности, развиты сельское хозяйство и курортное лечение. Быстрыми темпами идет цифровизация: ежемесячный объем мобильного трафика год к году растет на 15%. Вижу своей задачей увеличивать здесь абонентскую базу и внедрять актуальные цифровые решения для бизнеса и госсектора», — сказал Евгений Белый, директор регионального отделения «МегаФона».

Евгений Белый закончил Саратовский государственный технический университет по специальности «инженер-программист» и прошел президентскую программу подготовки управленческих кадров в Саратовском социально-экономическом институте. Начал карьеру в телеком-индустрии в 2009 г. Основной профессиональный опыт получил в сфере управления коммерческими направлениями бизнеса, работая в разных регионах страны — Саратовской, Оренбургской, Воронежской областях. Руководил дирекцией по продажам на массовом рынке оператора связи в Башкортостане.

Никита Пикульников, ранее работавший на позиции директора «МегаФона» в Оренбуржье, продолжил карьеру в компании. Он возглавил подразделение в Самарской области.

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