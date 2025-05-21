В Хабаровском отделении «МегаФона» новый руководитель

Директором регионального отделения «МегаФона» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области назначен Илья Челышев. С 2021 г. он руководил «МегаФоном» в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В новом регионе перед топ-менеджером стоят задачи по реализации телеком-стратегии на массовом и корпоративном рынках, а также наращиванию абонентской базы в ключевом регионе Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Илья Челышев работает в «МегаФоне» с 2019 г. Сначала руководил развитием корпоративного бизнеса в Магаданской области и на Чукотке, затем возглавил региональное отделение компании.

«В Хабаровском крае я намерен сосредоточить усилия на продвижении цифровых проектов компании для бизнеса и госструктур, используя индивидуальные решения, адаптированные под конкретные потребности клиентов. Также мы продолжим развивать телеком-сеть в Хабаровском крае и ЕАО, строить и модернизировать базовые станции и линии связи, расширять покрытие и делать современную связь доступной для наших абонентов. В регионе я продолжу движение компании по пути цифровизации, инновационного развития и надежного партнерства», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае и ЕАО Илья Челышев.

МегаФон Директором регионального отделения «МегаФона» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области назначен Илья Челышев

Хабаровский край входит в число приоритетных регионов для «МегаФона». Компания развивает телеком-сеть четвертого поколения в городах и сельских поселениях, как за счет собственных инвестиционных решений, так и в сотрудничестве с органами власти. В регионе присутствуют крупный логистический бизнес, предприятия энергетики, налажено машиностроение, развиваются различные туристические направления. Это те сферы, где актуальна реализация ИТ-решений, обеспечивающих автоматизацию и безопасность производственных процессов, помогающих сохранить высокий уровень клиентского сервиса.

«Хабаровский край — территория c большим потенциалом развития телеком-услуг в сфере крупного бизнеса и государственного сектора. Нашей компании важно быть включенной в цифровую повестку ключевого региона Дальнего Востока. Уверен, что управленческий опыт и профессиональные компетенции Ильи помогут Хабаровскому отделению выйти на следующий уровень развития в предоставлении услуг связи и оперативно адаптироваться к изменениям на рынке», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Илья Челышев сменил на посту руководителя отделения Дмитрия Оловянникова, который занял пост директора отделения «МегаФона» в Новосибирске.