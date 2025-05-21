CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Выручка «МТС Линк» выросла вдвое в I квартале 2025 года

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о росте выручки на 103% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В консолидированных данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео».

Без учета результатов присоединившегося к экосистеме в ноябре 2024 г. ООО «Винтео» рост выручки составил 82% по сравнению с I кварталом 2024 г.

Финансовые результаты отражают рост популярности цифровых решений «МТС Линк» и расширение продуктового портфеля. Так, в I квартале среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса Встречи выросло на 58%, а количество онлайн-встреч – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. MAU сервиса для совместной работы «Доски» увеличилось в 6 раз, а число новых онлайн-досок – на 90%. Пользователи также создали на 83% больше учебных проектов в сервисе «Курсы». Запущенный во II квартале 2024 г. корпоративный мессенджер «Чаты» привлекает внимание крупного бизнеса: решением пользуются, в частности, крупнейшие производственные организации по всей стране (например, ГК «Черноголовка»), университеты (в том числе КФУ), телеком-компании и медицинские центры.

Повышается частотность использования ИИ-инструментов «МТС Линк»: например, в I квартале текущего года пользователи прочитали на 37% больше саммари встреч, чем в IV квартале 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Зарплаты бежавших из России программистов стремительно растут. Работая из-за рубежа, они получают не меньше, чем в России

Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя

Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153