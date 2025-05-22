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билайн запустил игру, позволяющую экономить на продуктах, выигрывать призы и получить до 1 млн Апельсинок

Оператор билайн запустил масштабную онлайн-игру «Апельсиновый движ», соединяющую в себе простой и при этом приятный путь к финансовой выгоде. Участники проходят яркую игровую карту, зарабатывая бонусы, подарки и скидки от партнёров сервиса. Игра помогает пользователям не только весело провести время, но и сэкономить на повседневных покупках в продуктовых магазинах

Главный приз игры — 1 млн Апельсинок, которые можно потратить на покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке». Накопленные Апельсинки использовать и в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%.

«Мы стремимся превратить обычное взаимодействие клиента с продуктами билайн в увлекательное приключение, где каждый шаг приносит положительные эмоции и реальную выгоду для каждого», — сообщил Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений билайна.

Как работает игра «Апельсиновый движ»

Игрок бросает кубик и движется по полю из 150 ячеек, собирая призы и бонусы от билайна и партнеров. На каждой клетке — мгновенные подарки: от промокодов и фирменного мерча до Апельсинок — валюты лояльности.

Что можно выиграть:


  • До 1 000 000 Апельсинок — тратьте на покупки в любимых магазинах, оплачивайте услуги и связь.
  • Фирменный мерч от билайна — стильный рюкзак, бейсболка, котик-ночник и другое.
  • Скидки от партнёров.
  • Промокоды на покупки в интернет-магазине билайна.


Как получить ещё больше бонусов


  • Подключите в игре сервис «Пакет» от Х5» всего за 1₽ — и удвойте все полученные Апельсинки!
  • Соберите пазл из коллекции — получите 10% кешбэка на покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
  • Оформите бесплатную Апельсиновую карту с кешбэком 7% — и получите ещё +3000 Апельсинок.


«Апельсиновый движ» — это возможность превратить покупки в удовольствие, а развлечения — в реальную пользу. Игра доступна клиентам любых операторов связи и будет регулярно обновляться, а карта — пополняться новыми заданиями и призами. Впереди ещё больше возможностей для выигрыша и выгодных предложений от билайна и партнёров. Запускайте игру, собирайте бонусы и получайте максимум выгоды от каждого броска кубика.

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