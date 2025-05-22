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Совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал Собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о результатах заседания совета директоров, состоявшегося 21 мая 2025 г. По результатам заседания совет директоров, в частности, принял решение рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» 1 млрд руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «Софтлайн» составляет 2,50 руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Дивиденды по итогам 2024 г. будут окончательно утверждены акционерами группы на годовом общем собрании, проведение которого планируется на июнь 2025 г.

По итогам заседания совет директоров также, среди прочего, утвердил список кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «Софтлайн» на предстоящем годовом общем собрании акционеров в следующем составе: Алексей Ананьин, Сергей Боровиков, Елена Волотовская, Андрей Грунин, Рашид Исмаилов, Роман Кувшинов, Владимир Лавров, Артем Тараканов, Алексей Тарасов.

Предложенный состав кандидатов по-прежнему состоит из девяти человек и предполагает три независимых члена. В состав кандидатов вошел Роман Кувшинов, который возглавит кластер высокотехнологичного оборудования ПАО «Софтлайн». Предложение кандидатуры призвано усилить экспертизу совета директоров в одном из ключевых стратегических направлений развития ПАО «Софтлайн».

Кроме того, в ходе заседания совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил годовой отчет ПАО «Софтлайн» за 2024 г.

Рашид Исмаилов, председатель совета директоров ПАО «Софтлайн»: «Я рад, что достигнутые финансовые результаты бизнеса компании позволили нам принять положительное решение о рекомендации Собранию акционеров по выплате дивидендов. Это решение полностью соответствует условиям дивидендной политики, утвержденной ранее. Как я уже говорил, такой подход, основанный на прозрачности и последовательности принятия решений, на мой взгляд – является важным критерием инвестиционной привлекательности ПАО «Софтлайн». Уверен, что растущая эффективность и прибыльность бизнеса ПАО «Софтлайн» обеспечит возможность дальнейшего следования положениям дивидендной политики в интересах всех акционеров компании. Обеспечение устойчивого дивидендного потока – это стратегический принцип ПАО «Софтлайн», которого мы придерживаемся».

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