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Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз

ООО «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет неаудированные финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2024 г. Выручка разработчика превысила 1,5 млрд руб. — это более чем пятикратный рост по сравнению с 2023 г. Увеличился объем продаж как почтового сервера RuPost, так и программного комплекса для создания безопасных мобильных рабочих мест WorksPad. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В 2024 г. вышли мажорные релизы RuPost с функционалом, актуальным для большинства организаций, переходящих на отечественную почту. В этом же году вендор анонсировал WorksPad MDM, что сделало WorksPad единственной на российском рынке полноценной системой класса Enterprise Mobility Management: в ней есть и суперапп, и платформа для создания микроприложений, и инструменты для управления мобильными устройствами. Подобный прогресс привел к заметному всплеску спроса: все больше компаний начали интегрировать оба продукта в свои инфраструктуры.

Опережающий рост, ставший результатом работы команды «РуПост», усилил всю экосистему решений «Группы Астра», а представленный почтовый клиент Desktop X оказался важным дополнением стека ее технологий и завершил формирование пространства для корпоративной коммуникации с полным набором моновендорного софта для бизнес-задач.

«2024 г. стал для нас годом реализации сложных и амбициозных проектов, включая перевод на надежное и проверенное российское ПО множества компаний самого разного масштаба. Нам удалось успешно интегрировать в инфраструктуры заказчиков удобную и безопасную почту RuPost. Не менее успешными стали проекты, в ходе которых мы создали десятки тысяч новых мобильных рабочих мест с помощью WorksPad. Все это стало возможно благодаря сильным командам «РуПост» и «Группы Астра», — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

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