«Авито Работа»: число стажировок в России увеличилось на 67% за год

На фоне дефицита кадров работодатели направляют все больше усилий на работу с молодежью и взращивание кадров. По данным аналитиков «Авито Работы», в апреле 2025 г. количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% год к году. Основная причина — изменение стратегий найма: бизнес все чаще рассматривает стажировки как инструмент для развития лояльных и профессиональных сотрудников, понимающих все особенности компании. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Сегодня стажировка перестала быть просто первой ступенью в карьере — она превратилась в механизм отбора и интеграции новых специалистов. Работодатели используют этот формат, чтобы привлекать молодые кадры, предлагая им гибкий график — такой подход позволяет совмещать работу с учебой. За последний год количество стажировочных вакансий с гибкой занятостью выросло в три раза (+214%), что подтверждает растущий спрос на удобные форматы сотрудничества.

Компании делают ставку на долгосрочное развитие кадров, стремясь вырастить специалистов внутри команды. Особенно активно стажировки развиваются в клиентском сервисе, технических и административных направлениях.

Среди офисных профессий на первом месте по приросту стажировок стала специальность банковского работника — число таких вакансий выросло почти в три раза (+193%) по сравнению с апрелем 2024 г. Банки формируют кадровый резерв через собственные программы: на этапе стажировки будущих специалистов обучают продуктам и стандартам работы с клиентами, а успешных участников — нанимают на постоянной основе. Средняя предлагаемая зарплата у будущих специалистов после прохождения стажировки составляет 78 284 руб. в месяц.

На втором месте по приросту стажировок — инженеры: число вакансий выросло в 2,6 раза (+161%) за год, а будущим сотрудникам в среднем предлагают около 76 465 руб. в месяц. Особенно востребованы стажеры в сфере телекоммуникаций и на позициях инженера производственно-технического отдела (ПТО).

Также значительное внимание работодатели начали уделять административному персоналу. Администраторы стали третьей по популярности офисной профессией среди вакансий со стажировками — прирост составил +45%. Это позиции на ресепшене или в отделах делопроизводства, где важны организованность и способность быстро осваивать новые процессы. Средняя предлагаемая зарплата по таким вакансиям для новых сотрудников составила 57 469 руб. в месяц.

Стажировки стали чаще предлагать также специалистам продаж — менеджерам по работе с клиентами (+27%) и риелторам (+12%), однако в этих профессиях реальный доход сотрудников после прохождения обучения может значительно варьироваться, так как зависит от числа закрытых сделок и процента с продаж.

Вакансии со стажировкой в офисных профессиях с наибольшим приростом апрель 2024/2025

Cтажировки — это не только стартовая точка карьеры в офисном сегменте. В ряде рабочих профессий, особенно связанных с повышенной опасностью или высокой ответственностью, стажировка — обязательный этап подготовки. Так, например, водители опасных грузов проходят стажировку перед началом работы. Под наблюдением опытных наставников новички осваивают не только технические навыки, но и учатся оперативно принимать решения в нештатных ситуациях.

Лидером по росту числа стажировочных вакансий в сегменте рабочих профессий стали водители категории C. За год количество таких предложений увеличилось более чем в три раза — на 234%. Причина проста: грузоперевозки остаются одной из важнейших отраслей экономики, а работодатель готов вкладываться в обучение, чтобы получить квалифицированного и лояльного сотрудника. Средняя предлагаемая зарплата после стажировки достигает 169 157 руб. в месяц. — это один из самых высоких показателей среди всех категорий.

Похожая ситуация сложилась и с монтажниками, количество стажировок для которых увеличилось в 3,2 раза (+224%). Компании, занятые в сфере строительства и монтажа инженерных систем, стали охотнее брать новичков, обучая их с нуля под конкретные задачи. Средний уровень зарплатных предложений при трудоустройстве за апрель 2025 г. составляет 114 386 руб. в месяц.

Спрос также сильно вырос на комплектовщиков — число предложений со стажировками с апреля прошлого года увеличилось в 2,8 раза (+184%), при этом среднее зарплатное предложение для будущих сотрудников достигает 83 086 руб. в месяц. Эта профессия особенно востребована в логистике и на складах, где важна быстрая адаптация и четкое выполнение операций.

Также значительно увеличился спрос на стажеров в торговле и общественном питании: чаще стали искать кассиров (+81%) и пекарей (+48%).

Вакансии со стажировкой в рабочих и линейных профессиях с наибольшим приростом за апрель 2024/2025

«Данные показывают, что соискатели сохраняют устойчивый интерес к стажировкам — число откликов на такие предложения с апреля прошлого года выросло на 58%. Этот формат превратился в эффективный социальный лифт: компании системно инвестируют в подготовку кадров, а соискатели получают реальный шанс войти в профессию. Примечательно, что стажировки все чаще проектируются как полноценные карьерные старты с четкими критериями перехода на постоянные позиции», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».