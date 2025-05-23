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Fork-Tech: спрос на ИТ-аудит среди российских компаний в условиях неопределенности будет расти до 2027 года

В условиях макроэкономической турбулентности, ограничений внешнего финансирования и взятого курса на оптимизацию и импортозамещение, российские компании все чаще обращаются за услугами ИТ-аудита как к стратегическому инструменту повышения устойчивости и эффективности бизнеса. По оценкам аналитиков Fork-Tech, до конца 2025 г. рынок ИТ-экспертизы может вырасти на 20–30%, а общий тренд на востребованность этих услуг не будет спадать в течение ближайших двух-трех лет. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Эксперты отмечают, что компании все чаще привлекают независимую экспертизу для формирования стратегии импортозамещения, оптимизации бюджета ИТ и существующей модели производства, оценки уязвимостей инфраструктуры. Заказчикам важно понимать, насколько текущие ИТ-системы соответствуют ключевым задачам бизнеса, новым требованиям регуляторов, а также устойчивы к возможным рискам. Наибольшую активность в запросах на аудит демонстрируют финансовый сектор (60-70%) и ритейл (20-25%) — отрасли, где ИТ напрямую влияет на качество сервиса и регламентируется законодательством.

Импортозамещение — один из важных факторов, влияющих на рост спроса на ИТ-аудит. С учетом появления ограничений и запретов на использование иностранного ПО, а также сжатых сроков, в которые ключевые отрасли экономики должны перейти на российские решения, компании начали привлекать экспертов для аудита ИТ-ландшафта и формирования стратегии перехода на отечественные технологические продукты.

Влияние на развитие рынка ИТ-аудита также оказывает ситуация в экономике — высокая стоимость заемных ресурсов для бизнеса привела к приостановке запуска крупных проектов. Компании стремятся максимально эффективно использовать уже имеющиеся решения и нуждаются в объективной независимой оценке их эффективности.

«ИТ-аудит стал неотъемлемой частью бизнес-стратегии, особенно в тех случаях, где цифровая стабильность влияет на операционную эффективность или регулируется законом. Экспертиза востребована не только как проверка на прочность, но как ключевой этап в выстраивании новой ИТ-архитектуры, отвечающей целям формирования цифрового суверенитета страны. По нашим прогнозам, тенденция роста спроса на ИТ-аудит сохранится, объем рынка к концу 2025 года может вырасти на 20-30%», — сказала Анастасия Ластовкина, директор по цифровой трансформации Fork-Tech.

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