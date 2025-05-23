Подписано соглашение о сотрудничестве между «Руссофт» и «Газовым Союзом»

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союзом организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый Союз».

Соглашение направлено на установление деловых контактов и поиск партнеров для всестороннего развития нефтегазовой отрасли и ИТ-сферы. Планируется совместное участие в форумах, конференциях, выставках, ярмарках, семинарах, вебинарах и иных мероприятиях, способствующих развитию сотрудничества. Стороны будут обмениваться аналитической и информационной поддержкой в сфере ИТ и цифровой трансформации.

«Руссофт» и «Газовый союз» намерены создать благоприятные условия для развития предпринимательства, включая молодежное предпринимательство, в сфере информационных технологий. Соглашение предусматривает содействие в продвижении и реализации инновационных, инвестиционных, бизнес, социальных и иных проектов, а также создание условий для внедрения инновационных технологий и продуктов. Стороны также обязуются соблюдать конфиденциальность и поддерживать положительный имидж друг друга.

Валентин Макаров, президент «Руссофт», отметил: «Наше соглашение объединит усилия участников двух отраслевых объединений – производителей и потребителей цифровых технологий – для обеспечения эффективной цифровой трансформации, что так важно для обеспечения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли в Новом технологическом укладе. Нефтегазовая отрасль является одной из критически важных для российской экономики, для которой необходимо обеспечить цифровой суверенитет, то есть предоставить защищенные, доверенные и конкурентоспособные отечественные ИТ-решения. С другой стороны, активное партнерство с заинтересованными потребителями наших ИТ-решений позволит и нашим компаниям претендовать на роль мирового технологического лидера».