70% российских предпринимателей работает больше 60 часов в неделю

В преддверии Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, «Яндекс Go для бизнеса» провел исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса и выяснил, что большинство работают в выходные дни, по ночам и часто без отдыха. Основное время уходит на решение операционных и административных вопросов, при этом желание делегировать нагрузку продолжает расти.

«Яндекс Go для бизнеса» провел исследование среди более 1200 предпринимателей малого и среднего бизнеса в крупнейших городах России (с населением более 1 млн человек).

Большинство предпринимателей в России работают с высокой нагрузкой и почти без перерывов. Опрос платформы Яндекс Go для бизнеса показал, что 70% представителей МСП проводят за работой более 60 часов в неделю, а каждый пятый (22%) трудится по 12 часов в день, включая выходные. 30% предпринимателей продолжают решать рабочие вопросы по субботам и воскресеньям, а более 32% начинают работать в выходные при возникновении срочных дел.

Около 35% представителей МСП спят по 6 часов каждый день, а 20% – всего по 5 часов. Из-за большого объема рутинных задач, нестабильного графика и недостатка сна 28% признаются, что уже ко второй половине недели чувствуют усталость и эмоциональное выгорание. Около трети респондентов (32%) не могут найти время на отдых в течение рабочего дня из-за постоянных звонков и сообщений, а у 27% весь день расписан встречами и консультациями, что не позволяет им сделать перерыв.

В ходе исследования «Яндекс Go для бизнеса» выяснил, какие задачи у предпринимателей занимают больше всего времени: работа с клиентами (33%), юридические вопросы (25%), управление персоналом (22%), бухгалтерия и налоги (21%), финансовый учет и отчетность (19%). Это подтверждает, что значительная часть ресурсов предпринимателей уходит на операционные и административные процессы — 43% респондентов тратят на них более 4 часов ежедневно. Однако предприниматели вынуждены работать не только днем. 77% владельцев малого и среднего бизнеса продолжает работать и ночью, а четверть опрошенных (25%) регулярно доделывают в это время «текучку»: заполняют отчеты или сводят документацию.

Предприниматели все чаще передают задачи и применяют цифровые решения. По данным опроса, около 24% хотели бы делегировать от 50% до 75% своей нагрузки, а еще 30% — как минимум четверть. На практике 36% предпринимателей уже передают задачи своим сотрудникам, 20% — фрилансерам, 17% — специализированным компаниям, а 27% автоматизируют часть рутинных процессов, используя для этого цифровые сервисы.

Наиболее часто предприниматели передают сторонним исполнителям типовые и повторяющиеся задачи. Поскольку в опросе был доступен множественный выбор, респонденты могли указать сразу несколько вариантов. Чаще всего назывались: доставка договора подрядчику (29%), заказ канцелярии для офиса (26%), оформление авансовых отчетов (25%), подготовка заявлений на возврат НДС (23%), оформление компенсации за бензин (22%) и заказ такси для сотрудников (20%).

Предприниматели все чаще применяют цифровые решения в логистике, финансах и документообороте. Многие из них уже используют онлайн-банкинг и платежные сервисы (36%), облачные хранилища данных (33%) и бухгалтерские платформы (32%). Это говорит о постепенном переходе бизнеса к более технологичному управлению, а подобные решения помогают эффективнее распределять ежедневную нагрузку. Однако часть предпринимателей все еще видят препятствия в использовании цифровых платформ в работе. Некоторые боятся передавать контроль (24%), в отдельных сферах автоматизация пока не полностью покрывает нужды (21%), а 22% отмечают специфику бизнеса как барьер. Больше четверти представителей МСП (26%) призналось, что находят время на хобби реже, чем раз в месяц или вообще никогда. Еще 24% — могут позволить себе личные увлечения только раз в месяц, а 22% вовсе не имеют хобби.