«Авито Подработка»: платформенная занятость — решение дефицита кадров

Сегодня 80% российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала, особенно в массовых и низкоквалифицированных профессиях. Одним из эффективных решений этой проблемы становится платформенная занятость — новый формат, который объединяет интересы бизнеса и исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Цифровые сервисы, такие как «Авито Подработка», формируют инфраструктуру для легальной временной занятости. Исполнители получают возможность дополнительного заработка в статусе самозанятого. Платформа обеспечивает прозрачность транзакций, помогает заказчикам закрывать срочные задачи, а исполнителям — выходить на смену в удобное для себя время и без собеседований.

По данным актуального опроса «Авито Подработки», проведенного в мае 2025 г. среди более чем 8000 россиян, каждый второй (50%) подрабатывает — как регулярно, так и время от времени. Причем две трети из них продолжают брать заказы на еженедельной основе: 35% — несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, а 11% — ежедневно. В среднем подработка дает до 20% прибавки к месячному доходу. При этом 36% респондентов заявили, что зарабатывают с подработки от 11 до 30% от своего общего дохода, а у 13% доля подработки составляет до половины заработка. Особенно высокую долю подработки в структуре дохода показала молодежь 18–24 лет — в этой возрастной группе она в среднем достигает 29%.

Масштабное развитие платформенной занятости сдерживается отсутствием гибкого правового регулирования.

«Спрос на гибкие формы занятости — новая реальность. По итогам 2024 г. спрос на подработку со стороны компаний вырос на 49%. Исполнители также заинтересованы в возможности получения дополнительного дохода. По нашим данным, подрабатывает каждый второй опрошенный, и большинство — не реже одного раза в неделю. В случае принятия регулирования платформ занятости, такие сервисы помогут предприятиям эффективно решать проблему с дефицитом кадров рабочих профессий, а самим синим воротничкам не уходить в другие сферы или подрабатывать не по профессии, а сохранять и наращивать свои компетенции», — сказал Павел Тихонов, директор по взаимодействию с государственными органами власти «Авито Подработки».

Платформы позволяют исполнителям «выходить из тени» за счет получения налогового статуса, что обеспечивает прозрачность доходов и социальную защищенность, включая потенциальное участие в добровольном страховании для формирования будущей пенсии.

Но без отдельного регулирования у бизнеса сохраняются риски. Один из главных — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, что грозит доначислением налогов, страховых взносов и штрафами.

«Платформенная занятость возникла в связи с развитием технологий, как ответ на новую ситуацию на рынке труда. Правовой статус и регулирование экономических отношений на платформе должны быть гибкими, чтобы не затормозить их развитие, а, скорее, помочь прогрессу с учетом баланса интересов всех сторон», — сказала Римма Чичакян, заместитель директора по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс Такси».

По мнению экспертов, принятие отдельного закона — ключ к выводу из тени миллионов исполнителей и снижение давления на бизнес. Это позволит компаниям легально закрывать кадровые потребности, а гражданам — зарабатывать, не уходя в серые схемы.

По словам Екатерины Папченковой, директора центра доказательной экспертизы, Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, развитие платформенной занятости способствует сокращению теневой занятости и серых схем (работа без договора, зарплаты в конвертах, серый аутстаффинг и пр.)