GetPayAll: как ИИ меняет работу россиян: исследование сервисов по профессиям и сценариям использования

Искусственный интеллект перестал быть чем-то экспериментальным — он стал инструментом, который входит в обязательный набор специалистов самых разных сфер. Согласно внутреннему аналитическому отчету сервиса GetPayAll, более 68% пользователей используют хотя бы один ИИ-сервис ежедневно, а 84% — как минимум еженедельно. Это связано не только с удобством, но и с ростом конкуренции. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Экспертами рассмотрено, как именно специалисты разных направлений применяют ИИ-инструменты в своей повседневной деятельности, какие сервисы наиболее востребованы, и как это сказывается на продуктивности.

Творческие профессии (дизайнеры, художники, видеомонтажеры)

ИИ стал практически незаменимым помощником для креативных специалистов. Более 77% дизайнеров и видеомейкеров отмечают, что регулярно используют ИИ-сервисы для генерации визуального контента. Midjourney, Leonardo Ai и Kiber позволяют в считаные минуты создавать качественные иллюстрации и анимации по текстовому описанию. Это особенно актуально в условиях сжатых сроков и высокой конкуренции.

Видеоредакторы все чаще обращаются к RunwayML и Pictory Ai: они автоматизируют монтаж, стабилизацию, удаление шумов и даже цветокоррекцию. Пример из практики: московская студия моушн-дизайна сообщила о снижении времени на подготовку ролика в среднем на 38% после внедрения RunwayML в рабочий процесс. Музыкальные платформы вроде EpidemicSound и SoundCloud также часто используются дизайнерами для быстрого подбора фоновых треков, а генеративные музыкальные ИИ – для создания уникального саунд-дизайна.

Технические профессии (разработчики, DevOps, QA)

Согласно данным GetPayAll, 64% разработчиков в России ежедневно взаимодействуют с ИИ-инструментами, особенно в сфере автогенерации кода и тестов. GitHub Copilot стал стандартом де-факто среди программистов: он ускоряет написание кода в среднем на 25–35%, особенно в рутинных задачах. QA-специалисты используют ИИ для генерации тест-кейсов, имитации пользовательских сценариев и анализа логов — это экономит до 40% времени при регрессионном тестировании.

DevOps-инженеры применяют ИИ в облачных инфраструктурах на платформах вроде DigitalOcean и Vultr. Автоматическое масштабирование, мониторинг состояния серверов и прогнозирование сбоев — лишь малая часть задач, которые берет на себя ИИ.

Маркетинг и SMM

В сфере digital-маркетинга более 81% специалистов используют ИИ-решения при создании текстов, визуала и анализа кампаний. ChatGPT, Claude и Jasper помогают генерировать тексты для постов, лендингов и email-рассылок. Благодаря этому, создание контента стало на 50% быстрее, а некоторые агентства полностью автоматизировали процесс генерации draft-материалов.

Инструменты вроде Canva и Beautiful Ai используются в презентациях и визуальном оформлении. По опросу пользователей GetPayAll, 56% маркетологов создают графику самостоятельно без привлечения дизайнеров — благодаря ИИ. Аналитические инструменты, интегрированные в Google Ads и Google Analytics, теперь применяют ИИ для предиктивного анализа поведения пользователей, что позволяет повысить эффективность рекламных кампаний на 20–30%.

Образование и обучение (преподаватели, коучи, репетиторы)

Образовательный сектор также активно внедряет ИИ. Около 69% преподавателей в онлайн-школах используют ChatGPT или аналогичные сервисы для составления программ, тестов, шпаргалок и даже написания учебных пособий. Это особенно ценно при необходимости персонализации: ИИ может адаптировать задания под конкретного ученика.

Преподаватели языков используют Duolingo и Quizlet не только как платформы, но и как инструменты для создания интерактивных курсов. Онлайн-сессии проходят в Zoom, а визуализация и планирование обучения — в Miro. Благодаря этому вовлеченность студентов увеличивается на 23%, а подготовка уроков требует на 40% меньше времени.

Бизнес и управление (предприниматели, менеджеры проектов)

ИИ в управленческой деятельности — это уже не тренд, а необходимость. По данным GetPayAll, 74% менеджеров проектов применяют ИИ-функции в Notion, Jira и Trello для создания рабочих структур, автоматизации рутинных задач и генерации отчетов.

Бизнес-аналитики используют ChatGPT и аналогичные сервисы для составления внутренних документов, написания стратегических заметок и customer journey map. Использование ИИ позволяет в среднем на 35% сократить время подготовки аналитических материалов и быстрее принимать решения на основе данных. Пример: предприниматель из Казани сообщил, что с помощью GPT и Google Workspace автоматизировал создание клиентских отчетов, сократив временные затраты с 4 часов до 1,5.

Фриланс и самозанятые

Фрилансеры — одни из самых активных пользователей ИИ. Согласно статистике, 88% самозанятых применяют как минимум два ИИ-сервиса одновременно: например, ChatGPT для текстов и Midjourney для визуала. Это делает их конкурентоспособнее: при прочих равных, они могут предложить больше услуг быстрее и дешевле.

Типичный пример — дизайнер из Ростова использует Figma и Midjourney в паре: визуальная идея рождается в Midjourney, затем адаптируется под интерфейс в Figma. Такой подход позволяет повысить производительность на 45% и привлекать больше заказов.

ИИ не просто помогает — он формирует новый стандарт работы. Практически в каждой профессии ИИ увеличивает производительность минимум на 25–30%, а в некоторых случаях — в два раза.