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Как изменились зарплаты в ИТ за пять лет: исследование RealHR

Медианные зарплаты в ИТ за пять лет выросли на 40%. Такие данные приводит рекрутинговое агентство RealHR (входит в группу RW+). По Senior-специалистам самый высокий рост средней зарплаты наблюдается у iOS-разработчиков и PHP-разработчиков — на 25% и 24% соответственно; по Middle-специалистам средние зарплаты выросли больше всего у C++ разработчиков и Product-менеджеров — на 46% и 39%. Об этом CNews сообщили представители RealHR.

Рынок разработки

2022–2023 гг., по данным аналитики RealHR, оказал наибольшее влияние на рост медианных зарплат на рынке ИТ. На фоне релокации, в борьбе за привлечение и удержание квалифицированных кадров работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. В этот период медианная зарплата среди Senior-специалистов выросла от 10% до 19%, среди Middle — от 11% до 32%. Одновременно в этот период наблюдался наибольший разрыв между максимальной и средней заработной платой. По некоторым позициям, он доходил до 39%.

Быстрее всего адаптировался к изменениям рынок мобильной разработки. Со второго полугодия 2023 г. разрыв между максимальной и средней зарплатой у разработчиков на iOS и Android стал сокращаться. При этом зарплаты Senior мобильных разработчиков на обоих языках выросли и держатся все это время на уровне чуть выше 400 тыс. руб., Middle разработчиков — 300 тыс. руб.

С 2022 г. на рынке активно растет спрос на Golang-разработчиков. Количество вакансий только за прошедший год выросло в 2,5 раза, а число разработчиков за последние три года выросло почти в семь раз. При этом пик средних зарплат пришелся на 2024 г.

«Интерес во многом связан с ростом популярности языка при проектировании новых архитектур. Но если рост от Junior до Middle разработчика идет быстро, то Senior специалистов остро не хватает. Поэтому работодатели активно переманивают «звезд», предлагая зарплаты выше рынке. Максимальные значения уже несколько лет держатся на уровне 450 тыс. рублей», — сказала Юлия Карпова, CEO RealHR.

С середины 2023 г. среди топовых DevOps-специалистов и Java-разработчиков средняя зарплата стабильно остается высокой — более 400 и 450 тыс. руб. соответственно.

Рынок управленцев

В 2022-2023 гг. на фоне приостановки или закрытия проектов случился резкий спад спроса на project-менеджеров и product-менеджеров. Количество вакансий в среднем сократилось на 61%.

«Однако, начиная с 2024 г., ситуация меняется. Компании переориентировались на внутренний рынок и стали развивать новые продукты. На этой волне особенно стали ценны специалисты с опытом в той же сфере, в которую нанимают», — сказала Юлия Карпова. Количество вакансий на позицию project manager за прошедший год выросло почти в два раза. При этом в I квартале 2025 г. наблюдается аномально высокий спрос на позицию product manager — только в Москве открыто более 1200 вакансий.

Трансформация принципов найма

Нехватка высококвалифицированных кадров в ИТ продолжит определять процесс найма и стимулировать высокие зарплаты. Сложнее всего на текущем этапе развития рынка придется Middle специалистам. «У разработчиков много стандартных задач, поэтому на горизонте пары лет начнут появляться специалисты, которые будут делать ревью кода, написанного ИИ. Сама позиция разработчика не исчезнет, но Junior и Middle специалистам придется быстрее повышать свою квалификацию, потому что ИИ значительно ускоряет и удешевляет работу. Да, он может не делать ее изящно, но на этом уровне это не так важно. Придумывать концептуально новые решения пока по-прежнему будут люди», — отметила Юлия Карпова.

Некоторые работодатели, находящиеся в процессе поиска, стремятся найти Senior-специалистов на зарплату Middle-специалистов. «Такой подход возможен, но надо быть готовым, что процесс поиска может сильно затянуться. А в случае, если специалист найдется, этого сотрудника могут быстро перекупить другие компании, потому что он стоит других денег», — сказали представители RealHR.

Требует пересмотра и сам процесс найма. В первую очередь нужно сократить количество этапов найма и скорость принятия решений, особенно когда речь идет о топовых позициях. По словам Юлии Карповой, такие специалисты получают сразу несколько предложений работы за короткий промежуток времени. По этой же причине подход «давайте посмотрим всех, а потом, если что, вернемся к первому кандидату» больше не работает.

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