CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Курсы по ИТ теряют популярность у молодежи, но привлекают старшее поколение

Платформа GetCourse провела исследование и выяснила, каким направлениям онлайн-обучения отдают предпочтение представители разных поколений в 2025 г. В опросе участвовало более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Более чем 1200 респондентов распределились по возрастным группам следующим образом: от 18 до 25 лет — 23%, от 26 до 35 лет — 30%, от 36 до 45 лет — 26%, а возраст старше 45 лет составляет 21%.

ИТ-направление постепенно теряет популярность у самой молодой аудитории. Так, лишь 18% респондентов от 18 до 25 лет хотят получить профессию ИТ-специалиста, что более чем в два раза ниже по сравнению с миллениалами (43%). В группе 45+ ИТ остается одним из самых востребованных направлений — почти половина (49%) стремится осваивать эту профессию.

Что касается других предпочтений зумеров, то наиболее популярны профессии маркетолога — 32%, и психолога — 29%. Более половины (54%) хотели бы изучать иностранные языки — этот показатель заметно выше по сравнению с другими возрастными группами (в сегменте 26-35 лет — 17,5%, в группе 36-45 лет — 39%). Также представители поколения Z значительно больше уделяют внимания хобби: 18% выбирают онлайн-курсы в этой нише, в то время как средний показатель по остальным возрастным категориям составляет всего 8%.

Если говорить про аудиторию 45+, помимо высокого интереса к ИТ, респонденты также активно выбирают курсы по маркетингу и таргетингу (19%) и дизайну (12%). Более 36% представителей данной возрастной группы проявляют интерес к обучению в области нейросетей — это самый высокий показатель среди всех возрастов.

Результаты опроса показали, что поколение Z и Х уделяют больше времени саморазвитию: 39% и 42% соответственно обучаются онлайн именно с этой целью. В то же время среди аудитории 26-35 лет только 13% учатся онлайн, ориентируясь на саморазвитие.

«То, какие онлайн-курсы выбирают представители разных поколений, очень ярко подсвечивает тренды в обществе. Так, мы выяснили, например, что люди старше 45 открыты к изучению новых профессий и половина из них видят себя в ИТ. При этом, среди самой молодой аудитории популярность этого направления уже намного ниже: маркетологами и психологами "зумеры" хотят быть больше, чем программистами. Что интересно — все поколения объединились в интересе к нейросетям. Независимо от возраста, люди серьезно воспринимают изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, и стремятся оперативно осваивать новые навыки, чтобы оставаться актуальными в меняющемся мире», — сказала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?

IBM уволила 8 тысяч человек, чтобы заменить их ИИ, но в итоге штат раздулся еще сильнее

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153