Курсы по ИТ теряют популярность у молодежи, но привлекают старшее поколение

Платформа GetCourse провела исследование и выяснила, каким направлениям онлайн-обучения отдают предпочтение представители разных поколений в 2025 г. В опросе участвовало более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Более чем 1200 респондентов распределились по возрастным группам следующим образом: от 18 до 25 лет — 23%, от 26 до 35 лет — 30%, от 36 до 45 лет — 26%, а возраст старше 45 лет составляет 21%.

ИТ-направление постепенно теряет популярность у самой молодой аудитории. Так, лишь 18% респондентов от 18 до 25 лет хотят получить профессию ИТ-специалиста, что более чем в два раза ниже по сравнению с миллениалами (43%). В группе 45+ ИТ остается одним из самых востребованных направлений — почти половина (49%) стремится осваивать эту профессию.

Что касается других предпочтений зумеров, то наиболее популярны профессии маркетолога — 32%, и психолога — 29%. Более половины (54%) хотели бы изучать иностранные языки — этот показатель заметно выше по сравнению с другими возрастными группами (в сегменте 26-35 лет — 17,5%, в группе 36-45 лет — 39%). Также представители поколения Z значительно больше уделяют внимания хобби: 18% выбирают онлайн-курсы в этой нише, в то время как средний показатель по остальным возрастным категориям составляет всего 8%.

Если говорить про аудиторию 45+, помимо высокого интереса к ИТ, респонденты также активно выбирают курсы по маркетингу и таргетингу (19%) и дизайну (12%). Более 36% представителей данной возрастной группы проявляют интерес к обучению в области нейросетей — это самый высокий показатель среди всех возрастов.

Результаты опроса показали, что поколение Z и Х уделяют больше времени саморазвитию: 39% и 42% соответственно обучаются онлайн именно с этой целью. В то же время среди аудитории 26-35 лет только 13% учатся онлайн, ориентируясь на саморазвитие.

«То, какие онлайн-курсы выбирают представители разных поколений, очень ярко подсвечивает тренды в обществе. Так, мы выяснили, например, что люди старше 45 открыты к изучению новых профессий и половина из них видят себя в ИТ. При этом, среди самой молодой аудитории популярность этого направления уже намного ниже: маркетологами и психологами "зумеры" хотят быть больше, чем программистами. Что интересно — все поколения объединились в интересе к нейросетям. Независимо от возраста, люди серьезно воспринимают изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, и стремятся оперативно осваивать новые навыки, чтобы оставаться актуальными в меняющемся мире», — сказала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.