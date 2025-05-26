«Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачных технологий, и российский производитель электроники Fplus подписали соглашение о сотрудничестве. «Онланта» расширяет портфель решений для печати устройствами вендора и предлагает заказчикам новую альтернативу зарубежным устройствам.

Линейка принтеров и МФУ Fplus покрывает основные потребности бизнеса. Она включает современные модели формата А3 (ранее на рынке присутствовали только зарубежные модели) и устройства формата А4 с улучшенными характеристиками. Ресурс картриджей этих устройств варьируется от 6000 до 47700 страниц, что обеспечивает экономичность использования. Кроме того, заказчикам «Онланты» также доступно программное решение от компании Printum (входит в ИТ-холдинг Fplus) – система для мониторинга и управления печатью.

Печатная техника Fplus прошла тестирование с большинством российских операционных систем: ОС «Альт», ОС «ОСнова», «Ред ОС», «Роса», AlterOS и Astra Linux, что обеспечивает полную совместимость и высокий уровень безопасности данных. Устройства производятся в России на собственном заводе вендора в Подмосковье.

Оборудование Fplus уже успешно используются в нескольких проектах, реализованных «Онлантой», что подтверждает востребованность принтеров и МФУ среди бизнес-заказчиков. Сервис-провайдер берет на себя полный цикл обслуживания оборудования, включая предоставление оригинальных расходных материалов, установку, настройку и круглосуточную техническую поддержку. Такой подход позволяет заказчикам сосредоточиться на развитии бизнеса, не беспокоясь о бесперебойной работе печатной инфраструктуры.

Дмитрий Купцов, заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам, сказал: «Сегодня многие заказчики испытывают объективную потребность в обновлении существующего парка печатной техники. Как производитель мы готовы обеспечить этот спрос и предоставить технику, которая по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым пунктам, например, совокупной стоимости владения – даже превосходит. При этом мы хорошо понимаем, что бизнесу важен качественный и оперативный сервис, поэтому расширяем сотрудничество с отечественными сервис-провайдерами. Уверены, что опыт и экспертиза коллег из «Онланты» поможет нам укрепить позиции на рынке, а заказчикам – в короткий срок перестроить печатную инфраструктуру на базе российского оборудования».

Алексей Крепышев, руководитель направления аутсорсинга сервиса печати «Онланты», отметил: «Партнёрство с Fplus открывает заказчикам «Онланты» доступ к высококачественному оборудованию, запчастям и расходным материалам от надежного российского производителя, а также гарантирует профессиональную поддержку и обслуживание от наших специалистов. Инженеры «Онланты» прошли обучение по техническому обслуживанию оборудования форматов А4 (модель MC241) и А3 (линейка моделей MC2501-MC5501). Полученная сервисная авторизация по оборудованию, наша экспертиза и партнерский статус по решению Printum дают нам возможность реализовывать комплексные проекты с использованием локальных продуктов. Заказчики могут быть уверены в бесшовной интеграции всех компонентов системы, гарантированном качестве и надежности решения».