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Рай для айтишников: ИТ-специалисты нашли свою тихую гавань на Дону

Исследование рекрутингового сервиса hh.ru, проведенное совместно со строительно-инвестиционной корпорацией «Девелопмент-Юг», показало, что в Ростове-на-Дону самыми «богатыми» работниками компаний оказались представители именно трех ИТ-профессий.

Аналитики выявили, что DevOps-инженеру, проживающему в столице ЮФО, готовы платить до 300 тыс. руб., представителю профессии «дата-сайентист» — до 275 тыс. руб., а руководителю группы разработки — в среднем 210 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Девелопмент-Юг».

По данным hh.ru, в начале мая 2025 г. медианная предлагаемая зарплата в России достигла уровня в 77,4 тыс. руб. Это на 2% или 1,2 тыс. руб. больше, чем в середине апреля 2025 г., а также на 4% или 2,7 тыс. руб. больше, чем медианная зарплата в самом начале 2025 г.

При этом у востребованных и массовых (по спросу и числу вакансий) бухгалтеров в Ростове-на-Дону средний доход при этом составляет не более 65,3 тыс. руб.

«Мы отметили для себя интересный факт среди покупателей-айтишников в городе Ростов-на-Дону, анализируя сделки за два последних года: платежеспособные специалисты из сферы ИТ-технологий предпочитают брать квартиры большей площади, чаще всего это двушки и евротрешки. Уникально еще и то, что они селятся буквально друг под другом, образуя свое собственное комьюнити, выбирая квартиры в одном блоке и на соседних этажах», — сказали представители «Девелопмент-Юг».

В hh.ru отметили, что спрос на айти-специалистов в южной столице действительно высокий. Однако в десятку топ-зарплат также входят коммерческий директор с возможным доходом в 200 тыс. руб., руководитель строительного проекта и геодезист с уровнем зарплаты в 175 тыс. руб., а также технический директор и агент по недвижимости. Они могут рассчитывать на зарплату до 170 тыс. руб. в месяц.

Рабочие вакансии идут бок о бок с интеллектуальными. Сварщик может жить в Ростове-на-Дону не хуже операционного директора. Предложения на рынке за обоих — 157 и 150 тыс. руб. соответственно.

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