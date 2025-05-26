Россияне перестали скрывать подработки от основного работодателя ​

Аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» зафиксировали тенденцию: все больше россиян открыто говорят руководству о дополнительной занятости. По данным опроса, 46% респондентов сообщили, что не скрывают подработку, еще 10% не упоминали о ней лишь при трудоустройстве. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подработка постепенно становится нормой: почти половина опрошенных намерена и дальше совмещать основную занятость с личными проектами (45%). При этом 13% хотели бы полностью перейти на фриланс, 8% — запустить собственный бизнес, а 3% рассматривают частую смену работы как способ профессионального развития. Около трети респондентов, напротив, стремятся сохранить одну работу со стабильным доходом.

Работодатели, как правило, спокойно реагируют на дополнительный доход сотрудников. Каждый пятый участник отметил, что факт подработки не вызвал вопросов у руководства. Только 1,7% респондентов пришлось отказаться от подработки после выговора, 0,2% были уволены.

Как показало исследование, большинство специалистов не проходят дополнительное обучение ради подработки: 78% используют уже имеющиеся навыки, 20% прошли курсы, остальные только планируют повысить квалификацию.

Чаще всего россияне находят подработку через личные связи и сарафанное радио (35%), на сайтах с вакансиями (25%) и в социальных сетях (22%). Около 14% сами создают проекты и ищут клиентов.

Треть уделяет подработкам до пяти часов в неделю, четверть — до 10 часов, и только 15% работают дополнительно до 20 часов. Еще 17% не могут точно оценить нагрузку из-за нестабильного потока задач.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «На рынке сложилась ситуация, что в творческих сферах, таких как дизайн, разработка игр, производство контента, однозначно негативно относились к пет-проектам сотрудников. Считалось, что даже отдыхая специалист может «присутствовать» на работе, потому что осмысляет задачу. Действительно, в ряде задач важно, чтобы человек находился в контексте длительное время. Однако из-за кадрового голода значимость этого фактора снижается, работодатели становятся лояльнее. Вторая причина — меняется поколенческое поведение. Сотрудники-зумеры не понимают, почему должны просто так перерабатывать, а руководители-зумеры не претендуют на время специалиста за пределами рабочего графика. Благодаря четкому разделению рабочего и личного появляется пространство для дополнительных проектов».