Руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им

Руководители больше доверяют подчиненным, чем подчиненные им. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

75% россиян в той или иной степени доверяют сослуживцам, 75% — непосредственному руководителю, а 73% — компании-работодателю. За год уровень доверия коллегам и предприятиям практически не изменился, а вот о доверии начальству стали говорить чуть чаще.

Начальники доверяют подчиненным больше — 83% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остается актуальным.

Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (81% против 69% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (78% против 68% среди мужчин). Трое из четырех работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (31 и 23%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 387

Время проведения: 1-15 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу, коллег/руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.