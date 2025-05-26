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Выручка Serverspace от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 57% в I квартале 2025 года

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, зафиксировал рост выручки от облачных инфраструктурных услуг на 57% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основные драйверы — спрос на виртуальные серверы по модели Pay-as-you-go, развитие облачных решений для бизнеса, запуск новых локаций и обновленная реферальная программа. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Чаще всего клиенты Serverspace выбирали облачные ресурсы в российских дата-центрах — на их долю пришлось 39% квартальной выручки. Остальные 61% обеспечили площадки в семи других странах, включая Казахстан, Белоруссию, ОАЭ и Бразилию. В I квартале 2025 г. основную часть новых клиентов составили малый и средний бизнес, стартапы и компании, предоставляющие онлайн-сервисы.

«Мы фиксируем устойчивый рост клиентской базы и среднего чека — все больше компаний переходят на распределенные ИТ-инфраструктуры и ищут экономичные альтернативы крупным провайдерам. Высокий спрос на гибкие облачные решения подтверждает востребованность таких продуктов как основы цифровой трансформации, а активное развитие зарубежных площадок Serverspace укрепляет концепцию русского глобального ИТ, принятую в корпорации ITG», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

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