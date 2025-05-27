Исследование «Авито Подработки» и «Ашан»: 30% работников ритейла подрабатывают на постоянной основе

По данным опроса «Авито Подработки», 30% работников розничной торговли за последний год подрабатывали на постоянной основе. В свою очередь, по внутренней статистике торговой сети «Ашан Ритейл Россия», 21% сотрудников работают на условиях неполного рабочего дня — то есть каждый пятый сотрудник. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

По данным ритейлера, в 2024 г. доля временных вакансий составила 33%, а в летний период спрос на подработку и вовсе достигал 50%. Сейчас показатель стабилизировался на уровне 21%, но сегмент остается ключевым для отрасли. Чаще всего через подработку закрывают позиции работников торгового зала, кассиров и фасовщиков.

Интерес к гибкому графику и подработке поддерживают и сами исполнители: такие предложения получают в среднем больше просмотров и откликов на job-платформах. Для многих это становится способом дополнительного заработка — так, по данным «Авито Подработки», у опрошенных сотрудников ритейла в среднем 21% их дохода приходится на подработку.

По данным «Ашан», особой популярностью у исполнителей пользуются вечерние смены после 16:00 и выходные дни — именно в эти периоды магазины испытывают наибольшую нагрузку. Это совпадает с данными опроса «Авито Подработки»: оказалось, что наибольшей популярностью у опрошенных пользуются вечерние смены с 16:00 до 20:00 — их выбирает треть (33%) опрошенных. Утренние часы с 8:00 до 12:00 и дневное время с 12:00 до 16:00 предпочитают по 30% респондентов соответственно. Ночные смены после 20:00 и до 04:00 утра готовы рассматривать 26% опрошенных.

Согласно свежим данным опроса «Авито Подработки», сотрудники ритейла ищут дополнительную занятость в этой же сфере. А в общем традиционная торговля занимает седьмое место в рейтинге отраслей для дополнительного заработка (6%), уступая строительству (13%), ИТ (11%), производству (9%), доставке (9%), онлайн-торговле (8%) и сфере образования (7%).

Главное, что ищут исполнители в подработке, — это гибкий график (49%), быстрые выплаты (40%) и близость к дому (28%). Среди менее популярных факторов выбора — низкий порог входа в профессию (17%) и состояние здоровья (10%).

«Согласно недавнему исследованию «Авито Подработки», около половины работающих или учащихся россиян подрабатывают на постоянной или временной основе. При этом ритейл входит в десятку самых популярных для подработки сфер у исполнителей, поскольку их ключевые запросы полностью соответствуют возможностям отрасли», — отметил Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработки».

«Спрос на временную занятость в ритейле растет из-за специфики отрасли: неравномерное распределение потребности в персонале в разные дни и сезоны требует гибкого подхода к найму. Чтобы справиться с этими вызовами, мы прогнозируем нагрузку и составляем адаптивные графики. Мы ожидаем рост спроса на подработку с обеих сторон и в 2025 г. — люди все чаще хотят сами управлять графиком и иметь несколько источников дохода», — сказала Екатерина Недельчо, директор департамента по привлечению и подбору персонала «Ашан Ритейл Россия».