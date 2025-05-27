Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве

Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение продуктов Nexign на российском рынке.

Партнеры получат доступ к широкому ассортименту решений Nexign, включая флагманские: СУБД Nexign Nord, ETL-платформу для обработки и управления потоками корпоративных данных Nexign Data Integrator, а также модульную и гибкую HR-систему для управления талантами и эффективностью, вовлеченностью и мотивацией сотрудников Neon HRM.

Также в портфель Axoft вошли решение для автоматизации расчетов с партнерами Nexign Partner Management и другие продукты для ИТ-инфраструктуры компаний. Среди них: Nexign Business Rules Engine — для обработки входящих событий по заданным правилам и критериям, Nexign ReQuest — для обработки и визуализации данных в соответствии с бизнес-сценариями, Nexign Anomaly Detector — для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов, Nexign API Gateway — для обеспечения единого доступа к API-сервисам внутри ИТ-ландшафта компании, Nexign Single Sign-On (SSO) — для аутентификации пользователей по технологии единого входа.

«Сотрудничество с Axoft — важный шаг в развитии партнерского канала продаж Nexign. Axoft имеет широкую сеть партнеров в различных регионах, что позволит нам выйти на новые рынки и отрасли. Мы со своей стороны, предлагаем ИТ-решения, которые уже известны своей производительностью и инновационностью, что поможет партнерам эффективнее решать задачи клиентов, ускоряя процессы и улучшая результаты проектов», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

«Nexign – российская компания с более чем 30-летним опытом разработки высокотехнологичных продуктов для компаний крупного сегмента бизнеса. Наши партнеры и их заказчики получат доступ к портфелю решений вендора по трем ключевым направлениям, востребованным в таких отраслях, как промышленность, телеком, финтех, ритейл, логистика, транспорт. Решение первого направления – для HR-автоматизации – Neon HRM, позволяет ускорить процессы для HR-подразделений, автоматизировать полный цикл задач: от адаптации до управления карьерой и exit-интервью. Второе направление – продукты для ИТ-команд. Это отечественная СУБД Nexign Nord, позволяющая решать задачи миграции с зарубежных решений в соответствии с требованиями законодательства, а также Nexign Data Integrator, продукт, помогающий собирать данные и управлять их изменениями. Вместе эти решения позволяют выстроить полный цикл управления информацией – от сбора и передачи до хранения, в соответствии с задачами крупного корпоративного бизнеса. Специализированное программное решение третьего направления – Nexign Partner Management – предоставляет возможность управлять монетизацией, взаиморасчетами, повышать доходность при построении партнёрских сетей и экосистем», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.