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SimpleOne открыл новые ИТ-таланты после интенсива по low-code

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, завершил бесплатный двухнедельный интенсив по low-code разработке для начинающих ИТ-специалистов. По итогам обучения трое выпускников получили предложение о трудоустройстве от вендора и компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Образовательный интенсив познакомил слушателей с возможностями low-code разработки и инструментами платформы SimpleOne. После успешного завершения курса участники получили сертификаты, которые высоко ценятся среди отраслевых компаний. Лучшие из них прошли собеседования в команды SimpleOne, Ainergy и других организаций-партнеров, а трое уже получили приглашение на работу и вскоре начнут карьеру в ИТ.

«SimpleOne поддерживает культуру обмена знаниями и развития талантов. Мы достигли цели этого интенсива — не просто обучить начинающих разработчиков, а создать прямой путь к ИТ-карьере для талантливых специалистов. Мы рады приветствовать новых коллег в команде!», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

В ходе интенсива все участники получили доступ к индивидуальным экземплярам платформы для выполнения 15 практических заданий. Разработчики освоили создание бизнес-решений с помощью API платформы SimpleOne, изучили интеграцию различных модулей и поддержку корпоративных процессов. Особое внимание уделили практическим навыкам разработки и автоматизации бизнес-процессов.

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