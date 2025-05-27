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T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничестве

T2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным университетом. В рамках партнерства T2 и ВолГУ планируют провести ряд совместных мероприятий, направленных на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе. Об этом CNews сообщили представители T2.

Соглашение подписали директор волгоградского филиала Т2 Евгений Брюзгин и ректор ВолГУ Алла Калинина. В ходе совместной работы оператору предстоит реализовать ряд проектов, направленных на поддержку студентов и интеграцию цифровых решений в учебные процессы вуза.

Стороны намерены развивать практико-ориентированное взаимодействие, совместно организуя образовательные, карьерные и научные мероприятия. Представители Т2 смогут принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах, проводить лекции и мастер-классы для студентов, делиться опытом и знаниями. Особое внимание при этом будет уделено интеграции учащихся в реальные проектные задачи: это позволит им не только углубить теоретические знания, но и получить ценный практический опыт, необходимый для успешного профессионального роста и построения карьеры.

Кроме того, в рамках реализации соглашения планируется учреждение именных стипендий, а также организация стажировок, учебно-производственной практики и иных мотивационных программ для студентов ВолГУ на базе волгоградского филиала T2. Дополнительно учащиеся вуза смогут использовать кейсы из производственного и исследовательского опыта оператора при разработке выпускных квалификационных работ.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Т2: «Сотрудничая с вузами, T2 стремится выстраивать партнерские отношения, которые будут в полной мере способствовать формированию дополнительных практико-ориентированных возможностей для студентов. Мы рассматриваем подобные соглашения как важный элемент диалога между бизнесом и академическим сообществом, и совместная работа с ВолГУ логично продолжает эту стратегию. В честь 45-летнего юбилея университета мы приготовили для вуза технологичный подарок – зону для зарядки мобильных устройств. Она станет символичным вкладом нашей компании в формирование современной и комфортной образовательной среды для учащихся вуза».

Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета: «ВолГУ ориентирован на развитие партнерских отношений, направленных на формирование у студентов практических компетенций за пределами академической теории. Сотрудничество с Т2 станет не только вкладом в развитие проектной активности молодежи, но и ярким примером того, как университет и бизнес могут вместе формировать востребованные компетенции. Мы уверены, что такие инициативы помогают студентам увереннее двигаться к своим карьерным целям и чувствовать поддержку на каждом этапе обучения».

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