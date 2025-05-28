«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 64% россиян задумываются об открытии своего дела

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди 2000 россиян, чтобы выяснить отношение респондентов к открытию собственного дела. Оказалось, что 64% опрошенных задумывались о запуске бизнеса, но лишь 11% уже реализовали эту идею — остальные либо не решаются (24%), либо не знают, с чего начать (29%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди возрастных групп больше всего уже действующих предпринимателей оказалось в категории 25–34 лет (16%), тогда как старшие поколения 55-64 лет (57%) и 65+ лет (63%) чаще не проявляют заинтересованность в построении бизнеса или предпочитают работу в найме.

Почти треть (31%) опрошенных россиян при открытии собственного дела рассчитывает обойтись суммой до 100 тыс. руб., а каждый пятый (20%) хотел бы уложиться в диапазон от 100 до 300 тыс. руб. Еще 13% россиян готовы вложить в старт бизнеса от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а 11% респондентов — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Инвестировать более миллиона рублей готовы 6% опрошенных. В среднем опрошенные готовы потратить на запуск своего бизнеса 524 711 руб.

При этом мужчины оказались готовы вложить в бизнес значительно больше, чем женщины — так, на запуск своего дела от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. собираются направить 14% мужчин и лишь 7% женщин, от 1 до 5 млн руб. намерены выделить 6% мужчин и 3% женщин.

Наиболее привлекательной сферой для запуска своего дела россияне считают розничную торговлю: ее выбрали 24% респондентов. В топ-5 также попали творческие индустрии – например, сферы продакшна, дизайна, рекламы и маркетинга, издательского дела и др. (15%), сфера красоты и здоровья (12%), общественное питание (12%) и сельское хозяйство (12%).

Сферы деятельности, в которых россияне хотели бы открыть свой бизнес

«Результаты нашего исследования подтверждают тренд на предпринимательскую активность среди россиян: две трети опрошенных всерьез рассматривают возможность открыть свое дело. Интересно, что розничная торговля, творческие индустрии и сфера услуг остаются ключевыми точками входа в бизнес — они требуют относительно небольших вложений и позволяют достаточно быстро выйти на окупаемость», – сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Интерес к рекламе на площадках электронной коммерции со стороны предпринимателей растет: по нашим данным, 16% представителей малого и среднего бизнеса планируют использовать инструменты сайтов с объявлениями и маркетплейсов для продвижения своего дела», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».