«Код Безопасности»: выручка российских разработчиков сетевой безопасности выросла на 32%

Отечественные вендоры, занимающиеся разработкой средств сетевой безопасности, увеличили выручку до 42 млрд руб. в 2024 г. Это на 32% выше, чем в 2023 г., следует из исследования «Кода Безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Согласно аналитическим данным компании, сетевая безопасность остается крупнейшим сегментом российского ИБ-рынка с долей в 23%. Это связано с тем, что заказчики — как государственные организации, так и частные компании — массово переводят свою сетевую инфраструктуру на отечественные решения.

«Средства сетевой безопасности стали особенно востребованы в последние три года, – отметил руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев. – Теперь же рынок начинает остывать после событий 2022 г. и приближается к насыщению: три года назад рост составил 64%, в 2023 г. – 62%, а в прошлом – всего 32%. Как лидеры этого сегмента мы замечаем, что фокус компаний смещается с необходимости импортозаместиться и скорости этого процесса на функциональность и долговечность решений, а также их экономическую выгоду».

При этом, согласно исследованию «Кода Безопасности», стабилизация характерна для всего ИБ-рынка России. Так, в 2022 г. совокупный темп роста всех сегментов составил 57%, а в 2024 г. – уже лишь 19%.

В компании отметили, что доля топ-10 вендоров продуктов по информационной безопасности снизилась на 2%, что обусловлено ростом числа нишевых и локальных решений. Рынок становится более фрагментированным.