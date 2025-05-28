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Первый сертифицированный преподаватель «СУБД Ред База Данных» появился в учебном центре «УКЦ Форс»

«УКЦ Форс» стал первым учебным центром на территории России с сертифицированным преподавателем, обучающим администрированию «СУБД Ред База Данных». Старт первого потока запланирован 28 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «СУБД Ред База Данных»

Егор Тихонов, преподаватель «УКЦ Форс», стал первым сертифицированным преподавателем учебного центра в России, специализирующимся на обучении администрированию «СУБД Ред База Данных». Авторизация была получена в результате совместной работы специалистов «УКЦ Форс» и компании «Ред Софт». Присвоение статуса подтверждает высокий уровень компетенций преподавателя и открывает новые возможности для развития отечественной школы специалистов по системам управления базами данных.

«СУБД Ред База Данных» — реляционная система управления базами данных, применяемая в государственных и корпоративных проектах. Программа обучения, разработанная экспертами «Ред Софт», позволит слушателям получить практические знания по работе с данным решением на базе отечественных технологий. Первый поток курса «Администрирование СУБД Ред База Данных» в «УКЦ Форс» стартует 28 июля 2025 г. В рамках курса слушатели изучат архитектуры решений «Ред База Данных» 5 и Firebird 5, освоят практические навыки по установке и настройке серверов, управлению резервным копированием, организации репликации и автоматизации обслуживания.

«Подготовка квалифицированных специалистов по «СУБД Ред База Данных» — важный шаг в развитии отечественной ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что совместные инициативы «УКЦ Форс» и «Ред Софт» обеспечат необходимый уровень для подготовки специалистов по работе с российскими решениями», — сказал Сергей Терлецкий, руководитель направления по работе с учебными центрами компании «Ред Софт».

«Получение статуса авторизованного преподавателя «Ред Софт» — это признание экспертизы наших специалистов и подтверждение качества образовательных программ» УКЦ Форс». Мы рады укреплять сотрудничество с «Ред Софт» и развивать профессиональное сообщество в области отечественных СУБД», — сказали представители «УКЦ Форс».

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