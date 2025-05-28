Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ

Российские малые и средние предприятия заключили 245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору экономики: металлообработке, легкой промышленности, производству промышленных комплектующих, в том числе для автопрома. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Развитие кооперации, в том числе международной — это одно из приоритетных направлений работы «Корпорации МСП». Малый бизнес больше остальных сталкивается со сложностями при поиске партнеров и особенно выходе на внешние рынки. Мы помогаем наладить коммуникацию и сопровождаем бизнес от первого контакта до заключения сделки. С 2022 г. с нашей помощью МСП уже заключили 245 сделок, в том числе с зарубежными партнерами из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

С использованием сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на цифровой платформе МСП.РФ российские МСП-предприятия стали поставщиками 36 компаний из России и 52 — из-за рубежа.

С начала 2025 г. в рамках производственной кооперации при содействии «Корпорации МСП» малые и средние предприятия заключили уже 29 сделок с российскими частными и иностранными компаниями. В числе партнеров российских МСП — белорусское предприятие БелАЗ, Ковровский электромеханический завод, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» и другие крупные компании.

Из общего количества заключенных при содействии «Корпорации МСП» сделок примерно пятая часть относится к услугам по металлообработке. Порядка 12% — к производству одежды, производство автокомпонентов занимает в структуре заключенных сделок 9%, производство промышленного оборудования и производство метизов — 7% и 5% соответственно.

«В общей сложности на МСП.РФ размещена информация уже о более чем 10 тысячах потребностей отечественных и иностранных компаний. И этот перечень постоянно обновляется. Так, с начала 2025 года еще 46 российских и 19 иностранных компаний разместили информацию о своих потребностях в непродовольственной продукции в расчете найти партнеров из числа российских МСП», — сказал Александр Исаевич.

Всего в настоящее время на цифровой платформе МСП.РФ свои потребности разместили 229 частных российских и 102 иностранных компании. Зарубежные предприятия представляют 14 стран: Белоруссия, Узбекистан, Индия, Азербайджан, Киргизия, Армения, Китай, Турция, Иран, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Мексика.

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» доступен на цифровой платформе МСП.РФ с 2022 г. В настоящее время на ней зарегистрировано около 1,3 млн пользователей, которым доступно около 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер поддержки в онлайн-формате.