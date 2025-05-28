Россияне стали чаще осуждать коллег за пропуск корпоративов

Cервис по поиску работы SuperJob узнал, как изменилось отношение к корпоративным мероприятиям: осуждать коллег за отсутствие на корпоративах россияне стали чаще. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего в компаниях, организующих корпоративы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй россиянин (55%) в целом доволен корпоративными мероприятиями своего работодателя: 18% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 37% — скорее одобряют. 45% работающих оценивают корпоративы негативно: 20% совершенно не любят их, а 25% скорее не в восторге.

Только один из двух посещал последний корпоратив в своей компании, каждый третий (31%) отсутствовал по уважительным причинам, а 17% сознательно его прогуляли. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и уважительно отсутствующих в два раза больше (68% против 32% среди любящих корпоративы).

Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины (мероприятия, организованные компанией, нравятся 61% трудоустроенных россиянок и 52% работающих мужчин). Женщины активнее мужчин и посещают корпоративы (54% против 50% соответственно).

Осуждают ли россияне тех, кто пропускает корпоративы? 15% — да, 32% — нет. Каждый второй (53%) затруднился с ответом. Закономерно, что чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто не любит совместные сборища коллег (54%).

По сравнению с 2023 г. отношение к корпоративам немного улучшилось и осуждать коллег за пропуски стали чаще.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 370

Время проведения: 5-21 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее в компаниях, организующих корпоративные мероприятия

Размер выборки: 1600 респондентов.